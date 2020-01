Le previsioni astrali di domenica 19 gennaio si prospettano davvero molto positive per i nati sotto i segni d'aria, in particolare Gemelli e Acquario, i quali vivranno una giornata molto fortunata sia in amore che negli affari e nel lavoro. Momento positivo anche per la Vergine, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto professionale.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): è arrivato il momento di fare un bilancio della vostra vita. Purtroppo il piatto della bilancia degli insuccessi e delle delusioni è molto più pesante rispetto a quello dei momenti spensierati di gioia e felicità.

Dovete cercare di riscattarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il vostro umore, secondo le previsioni zodiacali, non sarà dei migliori. L'Oroscopo annuncia molto nervosismo e rabbia, non solo sul lavoro ma anche in ambito domestico.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la salute potrebbe giocarvi un brutto scherzetto costringendovi a trascorrere il weekend a casa a causa di una lieve influenza. Per evitare ciò, prevenite la situazione stando attendi agli sbalzi di temperatura.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): prosegue per voi il momento di gloria. Siete inarrestabili e ottenete un successo dietro l'altro nel lavoro e negli affari. Anche questo sabato vi riserverà grandi gioie in amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): se siete single, in serata avrete la possibilità di conoscere una persona davvero molto interessante e che potrebbe fare al caso vostro.

Le coppie, invece, consolideranno la loro complicità amorosa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): un amico di vecchia data tenterà in tutti i modi di coinvolgervi in un affare importante. Siate prudenti e non fate scelte azzardate visto che si tratta di un investimento ingente.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il 'momento no' non accenna ad andar via, almeno per adesso.

Anche in questo sabato preferirete la solitudine anziché la compagnia degli amici.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il partner appare piuttosto freddo e distaccato nei vostri confronti. Evidentemente non avrà ancora digerito il litigio di qualche giorno fa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): siete abituati ad ottenere sempre il massimo da qualsiasi situazione e quando ciò non vi riesce tendete a demoralizzarvi subito.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la felicità sta nelle piccole cose. Se volete essere davvero soddisfatti non abbiate grandi pretese e non rincorrete cose troppo più grandi di voi.

Toro (21 aprile – 21 maggio): se potete sfruttare un'occasione, è bene farlo subito. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita. Evitate di dover vivere di rimpianti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il lavoro vi riserverà grandi soddisfazioni.

Dimostrerete a tutti le vostre capacità. Un avanzamento di carriera è davvero vicino.