Il primo mese del 2020 scorre veloce ed arrivano i presagi degli astri e delle stelle per la penultima settimana di gennaio.

Saranno giornate vantaggiose per il Cancro che per tutto il periodo potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Vergine, la quale allo stesso modo proteggerà il Capricorno. Soluzioni per il Sagittario, grazie a Marte nel segno, momento di recupero per il Toro.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana, dal 20 al 26 gennaio, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizia senza elementi di disturbo per il segno, ciononostante l’oroscopo non lascia presagire grandi soluzioni o novità. Secondo il consiglio degli astri la giornata di giovedì potrebbe rivelarsi leggermente faticosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Meglio rimandare le decisioni importanti al weekend, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. La seconda metà della settimana si rivelerà più valida per quanto riguarda il lavoro, chi non avrà paura di correre dei rischi, potrebbe ottenere qualcosa in più.

Toro: la settimana inizia in maniera positiva per il segno, le giornate passate hanno fornito dei chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda l’amore e ora ci si potrà abbandonare alla passione e godere di un momento di maggior serenità. Con un quadro astrale così vantaggioso sono favoriti i progetti a lungo termine, come il matrimonio o decidere di avere un figlio. È un buon momento per quanto riguarda il lavoro, presto potrebbero decollare progetti importanti.

A partire dalla giornata di venerdì qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire di lievi malesseri fisici.

Gemelli: Venere in aspetto complicato renderà questa settimana alquanto faticosa, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la gestione dei rapporti interpersonali. Il consiglio degli astri è quello di agire con calma, meglio non alzare i toni e scegliere con cura le parole da utilizzare.

Con l’avvicinarsi del weekend ci sarà un buon recupero in tal senso, a partire da venerdì la fortuna bacerà i Gemelli e anche gli incontri saranno favoriti. Sul lavoro potrebbero esserci dei piccoli contrattempi, qualcuno potrebbe dover prendere una decisione.

Cancro: Venere in aspetto vantaggioso donerà fiducia e sicurezza in amore ai nati sotto questo segno. È un buon momento per coloro i quali desiderano ricucire un rapporto o confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Particolarmente favorevoli per i nuovi incontri si riveleranno le giornate di sabato e domenica, quando saranno favoriti anche gli spostamenti e i nuovi contatti. Anche in ambito lavorativo le stelle saranno dalla parte del segno, sarà il momento ideale per chi desidera lanciare una proposta a presentare un nuovo progetto.

Leone: questa settimana sarà quasi completamente incentrata sul lavoro, dove si potranno raggiungere importanti successi per quanto riguarda la sfera professionale.

Lo stress e la stanchezza accomunata potrebbe però costringere il segno a prendersi una pausa a partire dalla giornata di giovedì, il weekend potrebbe essere sottotono per il fisico. Sarà un buon momento per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: secondo l’oroscopo della settimana le ultime giornate di gennaio rappresenteranno un banco di prova per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Coloro i quali vivono una situazione di conflitto e indecisione potrebbero prendere delle scelte drastiche, ma con il tempo capiranno che ne sarà valsa la pena.

In ambito lavorativo qualcuno potrebbe minare alla vostra credibilità, ostacolando o prendendosi il merito del lavoro da voi svolto,questo potrebbe creare delle tensioni. La giornata di giovedì sarà la più fortunata della settimana per il segno.

Bilancia: le giornate di lunedì 20, martedì 21 mercoledì 22 gennaio si riveleranno alquanto sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e la sfera lavorativa. Dei contrasti potrebbero nascere con qualcuno nato sotto il segni dell’Ariete e del Capricorno, meglio evitare di dare alito a problematiche e critiche.

L'aiuto della luna positiva durante il weekend vi aiuterà a trovare delle soluzioni. Migliora la sfera lavorativa, fine settimana vantaggioso per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Scorpione: durante le prime giornate di questa nuova settimana qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fisici. A partire dalla giornata di mercoledì tuttavia l'oroscopo lascia presagire un vantaggioso momento di recupero, i nativi del segno ritroveranno le energie e la voglia di fare e questo gli avvantaggerà, soprattutto in ambito lavorativo. Sarà una settimana positiva per stringere nuovi contatti, avviare delle collaborazioni o presentare dei progetti.

Anche in amore torna la serenità, le stelle favoriscono le relazioni che nascono durante la fine di gennaio.

Sagittario: questa settimana, grazie anche a Marte nel segno, porterà dei chiarimenti, soprattutto all'interno della sfera sentimentale. Tuttavia non è un buon momento per coloro i quali intendono fare dei progetti a lungo termine, in tal senso sarà meglio aspettare il mese di febbraio. La sfera economica potrebbe causare qualche preoccupazione di troppo, meglio evitare le spese superflue. Bene la sfera lavorativa, anche se non mancheranno i momenti di agitazione.

Capricorno: le prossime giornate si riveleranno positive per il segno che potrà fare affidamento sul favore di Venere.

È un momento vantaggioso in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Sul lavoro potrebbero arrivare delle nuove opportunità, non lasciatevele scappare. Giovedì 23 gennaio grazie alla Luna nel segno avrete una marcia in più, sarà la giornata ideale per cercare di realizzare i sogni nel cassetto.

Acquario: l’oroscopo lascia presagire una settimana vantaggiosa per l’Acquario che potrà tornare in pista. In ambito lavorativo e all'interno della sfera sentimentale si potranno trovare le soluzioni da tempo ricercate, ristabilire l’equilibrio e ritrovare la serenità. Il fine settimana al contrario potrebbe portare delle agitazioni all'interno della sfera lavorativa che potrebbero trasformarsi in fastidi psicosomatici.

Pesci: gennaio non si è rivelato un mese semplice per i sentimenti, ma durante questa settimana si potrà recuperare e ristabilire l’ordine. Questo non significa però solo belle notizie, per ritrovare la serenità persa qualcuno potrebbe vedersi costretto a prendere scelte importanti. Le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio si riveleranno estremamente vantaggiose, ideali per chi desidera ottenere dei successi in ambito lavorativo, sarà il momento più vantaggioso per esporre un progetto o avanzare una proposta, quasi sicuramente si otterranno responsi positivi.