Inizia una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Come andrà questo mercoledì 22 gennaio 2020 in campo amoroso, lavorativo e salutare per tutti i segni dall'Ariete fino ai Pesci? Approfondiamo di seguito le previsioni delle stelle e l'Oroscopo per capire come affrontare al meglio le situazioni che si presenteranno.

Astri e stelle giornaliere per i segni zodiacali

Ariete: con la Luna in opposizione è meglio che siate prudenti sia in campo sentimentale che professionale. In particolare nel lavoro, se ci sono stati dei problemi o dei dubbi, cercate delle soluzioni per risolvere le questioni in sospeso.

In amore potrebbero nascere delle complicazioni.

Toro: recupero in campo professionale, potrete fare dei buoni accordi. In campo amoroso è un periodo importante per comprendere la strada giusta da prendere.

Gemelli: giornata agitata per voi, questo potrebbe riversarsi a livello psicofisico, cercate quindi maggiore serenità. In campo professionale è in arrivo un buon recupero. Nel lavoro non mancheranno emozioni.

Cancro: in campo professionale ci sono alcune situazioni che dovrete chiarire. In amore, con la Luna in opposizione, è meglio stare cauti.

Leone: giornata interessante per quel che riguarda il campo sentimentale; anche se nel pomeriggio potreste avvertire della stanchezza. Nel lavoro se credete che una situazione non valga abbastanza, potrete decidere di allontanarvi.

Vergine: in campo sentimentale non è un momento semplice da gestire, potreste infatti vivere della tensione con il partner e ciò potrebbe portare a degli allontanamenti.

Nel lavoro potrete fare una richiesta.

Astrologia e oroscopo di mercoledì 22 gennaio 2020

Bilancia: giornata ricca di nervosismi secondo l'oroscopo, non mancheranno tensioni in campo professionale, nel quale vi sentite quasi "bloccati". In amore non riuscite a dare la giusta attenzione a causa delle problematiche in altri campi.

Scorpione: per i nativi del segno questa non sarà una giornata semplice da gestire in campo sentimentale, è possibile infatti che nascano delle complicazioni e dei conflitti.

Qualche difficoltà anche in ambito professionale.

Sagittario: con Venere dissonante, in campo amoroso è possibile che non riusciate a gestire alcune occasioni che si presenteranno. Nel lavoro potrete raggiungere dei risultati nelle prossime giornate.

Capricorno: secondo l'oroscopo è un bel momento a livello salutare. Giornata interessante anche per quel che riguarda il lavoro: potrete portare avanti delle contrattazioni.

In amore le nuove storie d'amore sono fortunate.

Acquario: in questa giornata a livello professionale potrete portare avanti delle richieste. Migliora anche il lato salutare. In amore, con Mercurio e il Sole nel segno potete vivere un recupero.

Pesci: giornata di agitazione per il segno. In campo professionale non mancheranno delle opportunità e degli stimoli per farvi avanti. A livello amoroso potreste vivere dei momenti intriganti.