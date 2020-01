Weekend in arrivo per tutti i segni zodiacali. Come andranno le giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020? Scopriamolo di seguito leggendo l'Oroscopo e le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Protagonista il Sagittario, che vivrà delle emozioni intense.

Astri e stelle di sabato e domenica

Ariete: con la Luna non più un'opposizione potete fare dei passi avanti in campo sentimentale. In particolare la giornata di sabato sarà favorita per le emozioni. Nel lavoro inizia una fase di recupero.

Toro: in questo weekend in campo sentimentale potrebbero nascere delle perplessità. Per quel che riguarda il settore lavorativo manca della concentrazione, attenzione a non creare delle problematiche non semplici da risolvere.

Gemelli: i nati sotto questo particolare segno in questo weekend potranno vivere dei rapporti importanti, nonostante l'agitazione che giungerà nella giornata di domenica. In campo professionale non è un buon momento per farsi avanti, aspettate la prossima settimana.

Cancro: nel weekend potreste vivere delle distrazioni, ma non mancherà una buona energia.

Nel lavoro non mancheranno opportunità. Per quel che riguarda il settore sentimentale con Venere favorevole vivrete delle buone emozioni.

Leone: nella giornata di domenica vi sentirete particolarmente forti e potrete portare avanti delle situazioni lavorative che vi daranno soddisfazione. In amore cercate di fare attenzione a ciò che dite.

Vergine: in queste giornate del weekend, i nati sotto questo segno vivranno un momento di recupero a livello salutare, otterranno dunque una nuova e rinnovata energia.

In campo lavorativo in base alle previsionia astrologiche è un momento di incertezze.

Astrologia del weekend per tutti i segni zodiacali

Bilancia: il cielo è dalla vostra parte, in particolare nella giornata di domenica vivrete dei bei momenti in campo amoroso. Nel lavoro, cercate di evitare degli scontri e non polemizzate.

Scorpione: i nati sotto questo segno zodiacale in campo lavorativo vivranno delle buone opportunità, in particolare domenica sarà una giornata positiva.

In campo amoroso in arrivo maggiore vitalità.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno sabato e domenica saranno delle giornate con la luna favorevole, quindi vivrete delle buone emozioni. Nel lavoro, potrete ottenere delle informazioni interessanti per la vostra posizione.

Oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno: in queste giornate, potreste vivere delle situazioni stancanti, cercate di non fare troppo.

Domenica il cielo sarà favorevole e otterrete più vitalità. In amore potreste vivere delle buone emozioni, significative per voi.

Acquario: in questo momento, le stelle sono dalla vostra parte in campo amoroso. I single potranno fare degli incontri. Nella giornata di domenica è probabile che viviate dei momenti sotto pressione, dato che Venere non è più nel vostro segno. Nel lavoro non sottovalutate proposte.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, le previsioni astrologiche prevedono un fine settimana sarà positivo in particolare in campo amoroso, con la Luna favorevole. In campo lavorativo, nella giornata di sabato è possibile che giungono delle nuove proposte.