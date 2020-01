L'ultimo weekend del mese di gennaio sta finalmente giungendo e l'oroscopo non può che portare ulteriori novità per ogni singolo segno zodiacale. Secondo gli astri, grazie soprattutto ad una posizione a dir poco ottimale, i nati sotto al segno della Bilancia e dell'Ariete potranno godere di giornate veramente fortunate. A ricevere notizie positive sul piano sentimentale saranno coloro che vivono sotto all'influsso dei Pesci, mentre il Leone si ritroverà ad affrontare un periodo relativamente negativo e pregno di nervosismo.

La situazione, soprattutto per questo ultimo segno, potrebbe migliorare con il sopraggiungere della nuova settimana.

Di seguito, le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio per sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Oroscopo del fine settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto l'influenza di questo segno godranno di giornate particolarmente fortunate, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello sentimentale. Qualche piccolo raffreddore passeggero potrebbe portare via qualche energia, ma nulla di preoccupante.

Toro - il segno del Toro, secondo quanto specificato dall'Oroscopo di queste giornate, avvertirà un'ondata particolare di romanticismo che lo spingerà ad essere maggiormente apprensivo con il proprio partner. L'amore è un sentimento da custodire gelosamente e questo segno sa il fatto suo.

Gemelli - i sentimenti potrebbero fare i capricci, soprattutto se si considera il nervosismo accumulato sul lavoro e che porta questo segno ad essere più scontroso del solito.

Le energie potrebbero venire meglio e l'organismo si ritroverà a reclamare qualche attimo di riposo.

Cancro - la positività sembra essere posta accanto al significato di questo segno. L'influenza positiva degli astri porterà al raggiungimento di qualche obiettivo, soprattutto durante il prossimo weekend. Attenzione, però a non cullarsi troppo.

Leone - le discussioni non mancheranno di certo ed il nervosismo non le allontanerà minimamente.

La vita di coppia non sarà molto sopportabile in questo periodo e porterà il Leone ad alcuni ripensamenti involontari. Meglio riuscire a tenere a freno la lingua ed attendere l'arrivo di tempi migliori.

Vergine - sentimentalismo e relax in arrivo per il segno della Vergine. Nessuna nota particolare nei confronti di coloro nati sotto all'influenza di questo segno. L'unico avvertimento è quello di godersi questi giorni di relax finché ci sono, poiché non si può sapere cosa potrebbe accadere in futuro.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come anticipato, l'oroscopo di questo weekend che sta per arrivare segnerà il culmine di un periodo fortunato. Così come per l'Ariete, pure i nati sotto all'influenza di questo segno potranno godere di momenti di relax e divertimento al tempo stesso. Nulla di negativo né sul lavoro né in amore.

Scorpione - anche per il segno dello Scorpione si preannuncia essere un fine settimana ricco di sorprese e fortuna.

Il lavoro non potrà che andare a gonfie vele, portando i frutti dei sacrifici fatti. In amore, nonostante qualche piccolo battibecco passeggero, si starà bene.

Sagittario - attenzione in amore. La vita di coppia potrebbe portare alla nascita di discussioni con il proprio partner ed il continuo scontrarsi farà uscire qualche parola di troppo. Chiedere scusa ed ammettere le proprie colpe, magari condividendole con la persona amata, non farà altro che permettere il raggiungimento di un punto d'incontro.

Capricorno - il Capricorno non potrà fare altro che sorridere e gioire, soprattutto vedendo avvicinarsi sempre più il raggiungimento degli obiettivi che si era prefissato non molto tempo addietro.

Attenzione a non toccare qualche tasto dolente in amore.

Acquario - notizie importanti potrebbero accompagnare questo periodo. Che si tratti di qualche promozione nella carriera lavorativa, o l'avviso di una vincita inaspettata, le sorprese non mancheranno di certo e concorreranno per rendere migliori queste giornate.

Pesci - anche i nati sotto al segno dei Pesci si troveranno a ricevere qualche importante notizia. Sul piano sentimentale ci si potrà ritrovare di fronte ad un bivio non facile da superare. Potrebbe arrivare una proposta tanto allettante quanto "pericolosa". Meglio essere pronti ad ogni evenienza.