L'Oroscopo di domani 23 gennaio 2020 si prepara a dare il benvenuto ad una nuova giornata. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo giovedì? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta (si spera) risposta nell'articolo di oggi. Bene, allora passiamo pure 'a dare a Cesare quel che è di Cesare' iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività della parte centrale della corrente settimana.

Ricordiamo intanto che ad essere analizzati quest'oggi dal nostro oroscopo i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi si sapere quale segno, tra questi, potrà contare sul prezioso supporto di astri positivi?

Parlando di belle opportunità da sfruttare, con riferimento ovviamente ai sei segni sotto analisi in questa sede, in primo piano spicca l'Ariete: questo splendido segno di Fuoco avrà di ritorno tanta positività soprattutto dalla Luna e da Giove in Capricorno, nel contesto posizionati positivamente speculari al 85%.

Invece, a dover lottare contro forze astrali abbastanza avverse, sempre secondo quanto messo in evidenza nell'oroscopo del giorno 23 gennaio, i nativi in Gemelli e Leone. Il metodico segno di Aria avrà a che fare con una pericolosa quanto negativa specularità in arrivo dal Sole in Acquario, di suo già in dura quadratura con Urano in Toro.

Dal canto suo, parlando del Leone, sarà Venere speculare negativa al 75% - per via della quadratura con Marte in Sagittario - a portare scompiglio nel corso di questo giovedì.

Classifica stelline 23 gennaio 2020

Un nuovo giovedì sta per arrivare, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia al quarto giorno della corrente settimana? Come al solito a fare da metro di misura nel giudicare il periodo, la nostra esclusiva classifica stelline quotidiana, ovviamente generata dall'oroscopo del 23 gennaio 2020.

Come annunciato in apertura, ad essere valutati in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche dello zodiaco, dunque i soli rientranti nel filotto compreso da Ariete a Vergine. Pertanto, al vertice della scaletta troviamo l'Ariete, seguito a ruota da Toro e Vergine a cinque stelle. Bene la giornata anche per quelli del Cancro, pronosticati in periodo normale, dunque a quattro stelle. nelle ultime due posizioni troviamo i Gemelli e il Leone, rispettivamente classificati in giornata 'sottotono' e da 'ko'.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - massima positività e fortuna ;

: - ; ★★★★★: Toro, Vergine - ottima positività e buona fortuna;

★★★★: Cancro - blanda positività con piccoli sprazzi fortunati;

★★★: Gemelli - positività al minimo, fortuna difficile ma non impossibile;

★★: Leone - positività al minimo, fortuna pari a zero.

Ricordiamo a tutti, come sempre, che a fare da ago della bilancia alle previsioni generate dall'oroscopo è l'ascendente personale: più questo è posizionato verso la vetta della classifica, maggiori saranno le probabilità di uscire vincenti dal periodo.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Oroscopo giovedì 23 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. Giornata da considerare come splendida, a tutto campo con la buona sorte. Valutata nelle predizioni di giovedì con la massima onorificenza possibile offerta dall'Astrologia del momento, questa parte dell'attuale settimana offrirà a molti di voi tante chance da sfruttare nella quotidianità. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, si preannuncia uno splendido periodo: la tavolozza variegata dei sentimenti per questo quarto giorno della penultima settimana di gennaio, mescolerà l'azzurro della serenità con la porpora del successo.

Sostenitrice la coppia Luna-Giove, ma anche il sestile Luna-Venere non scherzerà affatto: sarà il momento di celebrare i successi e di ringraziare per tutto ciò che avete fatto di buono nella vita. Avrete molto presto una grande gioia, certamente una nuova stabilità di sentimento e tanta sicurezza nella coppia. La splendida volta celeste del periodo regalerà a tanti nativi una giornata allegra e stimolante, ricca di sorprese: un motivo in più per amare con maggiore convinzione il partner. Single, concedete a voi stessi la tranquillità, il distacco dai piccoli doveri quotidiani e il raccoglimento dello spirito.

Vedrete che molto presto sarete esauditi in campo sentimentale; forse già da questo giovedì. Nel lavoro, un'atmosfera accogliente regnerà sul posto dove operate. Questo, secondo l'oroscopo, sarà un buon momento per rafforzare le alleanze giuste o per mettersi in mostra con chi sapete.

Toro: ★★★★★. Giornata certamente molto fortunata in diversi campi. Il periodo è stato valutato dall'oroscopo di giovedì con le cinque stelle della buona sorte, e questo non per caso. In amore, comunicherete una profondità di sentimento come raramente successo in passato. Tutte le cose in seno al rapporto saranno particolarmente coinvolgenti: avrete la propensione alla buona comunicazione e l'espansività - che tanto amate - senz'altro favorirà un fascino particolare e irresistibile.

Single, sarete in uno stato d'animo leggero e pronti a ripartire con il piede giusto. Lasciando i risentimenti del passato alle vostre spalle, imparerete di più sugli altri e su come abbassare la guardia, per essere di nuovo pronti ad innamorarvi. Nel lavoro, secondo quanto espresso dalle effemeridi del momento e riportato nell'oroscopo giornaliero, se uscirete dalla vostra routine quotidiana si apriranno delle prospettive molto favorevoli. Un nuovo progetto potrebbe catapultare qualcuno di voi molto il alto.

Gemelli: ★★★. La giornata esaminata dall'oroscopo, in questo contesto si annuncia un pochino complicata per molti di voi Gemelli: la causa?

Il Sole in Acquario, per voi nativi assolutamente negativo. In amore quindi, sarà una giornata impegnativa su tutti i fronti, anche su quello sentimentale generale relativo alle amicizie o agli affetti familiari. A parte qualche piccola discussione col partner, ormai da un pezzo all'ordine del giorno, potrebbero esserci anche litigi in famiglia. Sarà meglio non prendere decisioni importanti in modo affrettato con la vostra metà, che forse già da tempo avete in mente di fare: non siete ancora pronti a farlo! Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì vi vedono un po' affaticati e forse anche abbastanza delusi sentimentalmente.

Se l'amore non vi sta dando ciò di cui avete bisogno, pazientate, perché presto sicuramente lo farà ripagandovi con i dovuti interessi! Nel lavoro, sarà una giornata agitata per colpa di alcune discussioni inattese: potreste perdere facilmente la pazienza, pertanto calma... Il vostro oroscopo invita alla riflessione prima di parlare, se non altro per non creare ulteriori problemi con i colleghi.

Astrologia del giorno 23 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Giovedì giornata non troppo performante, non per questo da demonizzare. Diciamo che la situazione astrale, già abbastanza complessa per quanto vi riguarda, potrebbe rendervi irrequieti o molto impegnati.

A fronte di quanto appena detto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che - malgrado il periodo - potreste sentirvi pieni di buoni sentimenti e con forte voglia di stare in armonia con quanti vi circondano. Prendere un'iniziativa per rinnovare il rapporto affettivo potrebbe essere un buon segnale da dare al partner: ne rimarrebbe senz'altro molto contento. Single, il riposo ma anche semplicemente non trovarsi sempre in mezzo alla gente, potrebbe essere un ottimo modo per fare il punto della situazione e ricaricarsi. Scoprire ciò che veramente vorreste dalla vita (leggasi pure 'dall'amore') sarebbe un buon punto di partenza per iniziare un qualcosa di nuovo e metterlo in atto.

Nel lavoro, impegni ed imprevisti non mancheranno, ma sarete molto ottimisti e nulla vi spaventerà. Se reagirete bene a tutto, potranno esserci novità molto interessanti ad attendervi: approfittate delle persone influenti per avere quel successo che tanto desiderate.

Leone: ★★. Il prossimo giovedì, per ciò che concerne voi del Leone, non prevede un periodo tutto rose e fiori. Infatti la giornata è stata classificata con il 'ko', per questo vi converrà tenere un atteggiamento guardingo e prevenuto soprattutto nelle relazioni sentimentali. In amore, in molti casi l'umore potrebbe non essere dei migliori in questi giorni e questo rischierà di incupire l'atmosfera domestica o il rapporto con la vostra metà.

Se non sarete abbastanza elastici e/o tolleranti, questo provocherà disagi anche sul lato lavorativo. La mancanza di equilibrio nel rapporto di coppia, infine, potrebbe farvi vacillare: state attenti a non rovinare tutto ma pensate e agite con serenità e positività. Single, se in questa giornata la solitudine comincerà a pesarvi, cercate di mantenere la calma e non ostinatevi a cercare a tutti i costi l'anima gemella. Forse non è ancora il momento giusto per farlo, tutto qua... Il lavoro sarà noioso a causa dell'antipatica posizione di Marte (in quadratura). Non mancheranno gli ostacoli, mentre le idee non saranno molto chiare: iniziate a tirare il freno a mano facendo mente locale sul da farsi, e poi reagite.

Le piccole e inevitabili difficoltà pratiche andranno affrontate con metodo e organizzazione, non con il pessimismo...

Vergine: ★★★★★. Partirà molto bene questo vostro giorno dì di metà settimana, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. Un consiglio: non formulate troppi pensieri e non interrogatevi in maniera assillante sul futuro, ok? Le buone novità sono già in viaggio, date loro solo in tempo di fare il giusto corso. L'oroscopo di domani 23 gennaio per quanto concerne l'amore invita alla calma ragionata. La giornata sarà molto stabile, lo sappiamo, grazie soprattutto all'aiuto di Venere speculare positiva, l’intesa di coppia potrebbe andare davvero a gonfie vele. Diciamo che nonostante tutto, sarete sufficientemente appagati dal partner: il buon dialogo, se veramente sincero, potrebbe essere la chiave di svolta in alcune relazioni attualmente in crisi. Single, gli astri vi garantiranno il buonumore ed una vita sociale giocosa. Pertanto si prevedono scambi di effusioni incentrate su tematiche passionali di un certo valore: il problema sarà solo trovare (se nel frattempo non l'aveste ancora conquistata) una persona interessata a sperimentare quanto appena detto! Provate caute manovre d'avvicinamento, facendo leva sulla simpatia, sulla comunicativa e su quel pizzico di faccia tosta che vi contraddistingue: vedrete che sarete subito notati... Nel lavoro, per chiudere, la giornata offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza ed il vostro dinamismo, facendovi sicuramente ottenere dei riconoscimenti importanti.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.