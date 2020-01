Il mese di gennaio è arrivato. Come andrà questo nuovo periodo per tutti i nati sotto il segno del Capricorno? Scopriamo le stelle con l'amore, la salute ed il lavoro, ma anche consigli per affrontare al meglio il mese di gennaio 2020.

Previsioni del mese di gennaio

Con Giove e Saturno nel segno a livello salutare vivrete un buon momento, non mancheranno opportunità, che dovrete sfruttare appieno per poter ottenere dei successi. Il cielo è dalla vostra parte e se necessitate iniziare delle cure, questo è il momento giusto per farlo, otterrete di certo delle buone soddisfazioni.

La seconda parte del mese sarà particolarmente favorevole per voi, in particolare l'ultima settimana di gennaio potrete godere di afflussi positivi delle stelle per poter risolvere alcuni problemi che portate avanti da tempo. In campo amoroso sarà un buon cielo per i single, i quali potranno fare degli incontri importanti, grazie anche a Venere favorevole. A livello professionale, con i diversi pianeti dalla vostra parte, potrete vivere delle belle sensazioni, qualcuno si sentirà pronto anche a fare dei passi avanti importanti.

Scopriamo nel dettaglio le stelle con l'amore ed il lavoro per il mese di gennaio per tutti nati sotto il nono segno dello zodiaco.

Oroscopo gennaio: lavoro e amore per il capricorno

L'intero periodo sarà favorevole per voi sia in campo sentimentale che lavorativo. In particolare, in amore chi da tempo vive una relazione può pensare a fare dei progetti importanti con il partner, bel momento anche per chi ha dei figli e quindi la gestione familiare. Qualcuno deciderà di fare dei cambiamenti, riuscirete a portare avanti il vostro percorso. Chi ha vissuto una separazione, ora si sente pronto a ricominciare nuovamente. Con Venere che inizia un buon transito a partire della seconda settimana del mese, qualcuno potrebbe prendersi delle rivincite. Anche il mese di febbraio sarà positivo per voi, avrete molto spazio da dedicare alle vostre emozioni.

A livello professionale, ci sono delle novità che vi porteranno dei grandi vantaggi. In particolare, nell'ultima parte del mese potrete superare delle crisi iniziate nei mesi precedenti. Chi lavora da molto tempo ad un progetto ed ha riscontrato dei rallentamenti ultimamente, riuscirà a trovare delle soluzioni. Sono rare le possibilità di chiusura, più alte quelle di soddisfazione. Con Urano nel segno la fortuna è garantita, dovrete solo cogliere l'occasione giusta per poter sfruttare le vostre capacità. Nel mese di febbraio i pianeti proseguiranno ad essere favorevoli, in questo modo potrete continuare le vostre attività con forza, vitalità e la creatività necessarie per ottenere i risultati.