Le previsioni zodiacali del 25 gennaio attraverso alcuni brani di artisti italiani. Sono stati presi in considerazione tutti i 12 segni dello zodiaco. Il Leone si immerge in una canzone di Nek, la Bilancia si sente rappresentata da Tiziano Ferro.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la vostra relazione, per dirla alla Vasco Rossi, "non è per niente amore e non è forse neanche sesso, ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto". Il rapporto sta vivendo un periodo di stanchezza con continue discussioni.

Toro: perfetta sintonia con la persona amata: l’amore prevarrà su tutto. La canzone che vi rappresenterà è di Ligabue: "Io ti sento, lo stomaco si chiude, il resto se la ride appena ridi tu. Qui con la vita non si può mai dire, arrivi quando sembri andata via".

Gemelli: avrete in mente di comunicare alcune decisioni importanti al vostro partner. Il ritornello che vi accompagnerà sarà quello di Carmen Consoli: "Brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio".

Cancro: i litigi con la persona amata oggi si faranno sempre più evidenti.

La canzone di riferimento è dei Tiromancino: ‘Le incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione".

Leone: dedicherete gran parte del vostro tempo al partner: cercate di essere meno gelosi. La canzone che farà per voi è quella di Nek: "Sento dentro sana gelosia, però più me la prendo e più ti sento mia, sentimento o strana malattia".

Vergine: giornata dedicata esclusivamente alla persona amata, dove avrete la possibilità di dimostrare il vostro amore.

La canzone che sentirete vostra è di Claudio Baglioni: "E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai ma io ci andavo matto".

Bilancia: state dedicando poco tempo alla vostra dolce metà, cercate di non esagerare. La canzone che vi rappresenta, in questo momento, è di Tiziano Ferro: "Perdono, dire che sto bene con te è poco, dire che sto male con te è un gioco".

Scorpione: farete delle scelte che finiranno per far stare male la persona amata.

La canzone che vi accompagnerà è di Franco Battiato: ‘Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, cercavo in te la tenerezza che non ho".

Sagittario: il partner vi sta coinvolgendo nelle sue attività e voi siete contenti di condividerle. La canzone della giornata è di Zucchero: "Impareremo a camminare, per mano insieme a camminare".

Capricorno: avrete voglia di organizzare un breve viaggio con la vostra dolce metà.

La canzone che gradirete ascoltare è dei Litfiba: "Ti porterò nei posti dove c’è del buon vino e festa festa fino al mattino".

Acquario: buona l’intesa con il partner, sarete soddisfatti della giornata passata insieme. La canzone che ascolterete davanti al camino è di Eros Ramazzotti: "La notte sembra perfetta, per consumare la vita io e te. C'è un bisogno d'amore sai, che non aspetta".

Pesci: potreste rovinare tutto per alcune banali discussioni, cercate di evitare o prendete una decisione definitiva.

La canzone che vi rappresenterà è di Laura Pausini: "Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via, qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia. Non ti accompagno più se non c'è più ragione".