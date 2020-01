La giornata di martedì 28 gennaio 2020 per molti segni zodiacali sarà piuttosto faticosa, ad esempio per l'Ariete, mentre sarà a tratti noiosa e stabile per i segni del Capricorno e dei Pesci.

Sul lavoro saranno i nati del segno del Leone quelli più determinati, mentre in amore sarà il segno dello Scorpione il favorito della giornata. A seguire, le previsioni segno per segno di martedì.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: rammaricati. Il troppo lavoro potrebbe pericolosamente sottrarvi del tempo che avevate previsto di trascorrere con il vostro partner o con gli affetti in generale.

Malumore in serata.

Toro: ancora molti successi in mattinata sul fronte lavorativo, ma purtroppo avrete un nervosismo crescente che vi farà dimenticare alcune cose di vitale importanza. Vi converrà prendervi una pausa più lunga del solito.

Gemelli: avreste voglia di cambiare vita o semplicemente lavoro, purtroppo però non sarà così facile. Eventualmente, il tentativo di trovare un impiego nuovo che soppianti quello attuale potrebbe essere più difficile del previsto.

Cancro: il malumore che l'aspetto amoroso vi sta causando sarà in parte mitigato da qualche buon amico che vi proporrà distrazioni piuttosto efficaci.

Il lavoro delle settimane precedenti sortirà i primi frutti.

Leone: sarete dei veri e propri leoni sul fronte lavorativo, specialmente in ambito pratico ed organizzativo. Sarete in grado di essere più efficienti del solito, sbaragliando una concorrenza tenace.

Vergine: ottimo il lavoro, ma dovreste aggiungere quella creatività che non vi manca mai anche per le faccende lavorative più serie e che richiedono maggiore concentrazione.

Comunque, continuate così.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: probabilmente una vostra disattenzione vi sortirà un effetto pericoloso per il lavoro, dunque sarà necessario cercare di fare meglio nel pomeriggio, in modo tale da non dare motivo ai superiori di una eventuale “strigliata”.

Scorpione: molto affettuosi con tutti, specialmente con il partner, che in questo periodo vi farà sentire coinvolti anche dal punto di vista erotico.

Fate attenzione ai malanni stagionali e ai malesseri in generale.

Sagittario: la salute potrebbe darvi dei problemi a cui porre immediatamente rimedio. Evitate di fare troppa attività fisica o di lavorare troppo, perché un calo energetico potrebbe sortirvi un effetto inaspettato.

Capricorno: sarà una giornata piuttosto stabile, nella quale non succederà niente di nuovo e soprattutto purtroppo non ci saranno le remunerazioni che aspettavate. Ma questo momento di stallo passerà piuttosto in fretta.

Acquario: molte idee da mettere a punto, magari con collaborazioni vincenti, saranno la chiave del successo e dei vostri guadagni.

Potrete finalmente cominciare a pensare a un investimento importante.

Pesci: pigri. Probabilmente sarà arrivato il periodo in cui vorreste soltanto entrare in un letargo profondo, nel quale vorreste dedicarvi ai vostri hobby preferiti o ad un'uscita con gli amici.