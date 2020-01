Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna nel segno del Leone, mentre Mercurio, il Sole, Saturno, Plutone e Giove stazionare in Capricorno. Urano permarrà il suo moto in Toro come Venere sui gradi dell'Acquario e Marte nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Leone, meno entusiasmanti per Bilancia ed Ariete.

Sul podio

1° posto Sagittario: sorprese. Il weekend sarà presumibilmente foriero di sorprese amorose in casa Sagittario.

Gli 'accoppiati' potrebbero ricevere un gradito regalo dall'amato, mentre i single avranno ottime chance di fare incontri coinvolgenti.

2° posto Leone: finanze 'top'. Il settore economico, con ogni probabilità, andrà a gonfie vele questo fine settimana, grazie allo Stellium che li 'vorrà' stacanovisti e alla coppia Urano di Terra e Luna nel segno che favoriranno le entrate finanziarie.

3° posto Acquario: passionali. Venere nel segno 'regalerà' probabilmente ai nativi un weekend dove la passionalità regnerà sovrana nel menàge amoroso.

Lavoro in stand-by.

I mezzani

4° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale di sabato e domenica, grazie sopratutto al conciliante duetto Luna-Marte di Fuoco, sarà ad alti livelli ed il loro sorriso riuscirà presumibilmente a 'donare' buonumore a partner ed amici.

5° posto Ariete: impulsivi. I Luminari si scontrano nel cielo ed a 'pagarne' le conseguenze potrebbero essere i nati Ariete che saranno più impulsivi del solito, sia nei gesti che nelle parole, scatenando qualche perplessità tra i colleghi.

6° posto Toro: distratti. La Luna leonina 'bersaglierà' Mercurio nel loro Elemento, e ciò potrebbe minare la concentrazione per i nativi che avranno qualche difficoltà in più durante lo svolgimento delle attività pratiche.

7° posto Vergine: fiacchi. Le energie, in questo fine settimana, potrebbero essere ridotte al lumicino e, come conseguenza, i nati del segno farebbero bene a procrastinare alcune incombenze a giorni più energici.

8° posto Cancro: nostalgici. Pensieri uggiosi ma mai dimenticati potrebbero riaffiorare nelle menti native rendendo queste due giornate oltremodo nostalgiche.

9° posto Capricorno: lavoro 'flop'. Le faccende lavorative, questo fine settimana, subiranno presumibilmente un rallentamento ma, fortunatamente, sarà solo passeggero e tra qualche giorno il mood volgerà al bello.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: nullafacenti. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno, specialmente domenica, ed i nativi optare per un weekend all'insegna dell'ozio ciondolando tra divano e tavola da pranzo.

11° posto Bilancia: stress. Sebbene la Luna sia favorevole, questo weekend saranno il Sole ed Urano di Terra ad avere la meglio mettendo sul percorso nativo qualche ostacolo di troppo che provocherà presumibilmente dello stress.

12° posto Pesci: ansiosi. I Pianeti questo fine settimana saranno parecchio 'avari' nei confronti dei nativi, facendo si che ansie e preoccupazioni prendano facilmente il sopravvento.