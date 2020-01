La giornata di lunedì 27 gennaio 2020 sarà fatta di azione per molti segni zodiacali, sia in campo lavorativo, come nel caso del segno del Leone, sia in quello sentimentale come per i nati del segno del Capricorno. Il segno del Sagittario dovrà avere un occhio di riguardo alla salute, mentre la Bilancia lo dovrà avere per il lavoro e il proprio rendimento personale. Ripensamenti per Gemelli, incertezza per i Pesci.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo giornaliero, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: molto impegno e poche pause. Sarà un lunedì di fuoco, a cui dovrete far fronte con quanta più tranquillità possibile. La serata potrebbe essere ostacolata da qualche problema di natura familiare.

Toro: sarete assorbiti dal lavoro che vi regalerà anche qualche successo, però potreste perdere di vista le amicizie, quindi fate attenzione a non ignorare qualcuno che vorrà trascorrere la serata con voi.

Gemelli: avrete parecchie difficoltà sul lavoro, tanto che vi sentirete alquanto smarriti sul livello pratico e non riuscirete a gestire alcuni accordi che avete preso in precedenza.

Potreste avere dei ripensamenti. Riflettete comunque prima di prendere qualsiasi decisione.

Cancro: amore in calo. Sicuramente avvertirete qualche piccola tensione intercorrere fra di voi e il partner, però deciderete di stare a guardare per vedere cosa succederà. Fate attenzione allo stress e al nervosismo.

Leone: sarà bene agire in campo lavorativo per ottenere accordi e fare progetti decisamente interessanti.

La vostra mente lunedì sarà tutta in fermento, quindi sfruttatela al meglio.

Vergine: avrete molto lavoro, in compenso però otterrete dei guadagni importanti. Sarete anche in vena di fare un acquisto o un investimento desiderato da molto tempo. L'amore sarà un po' messo da parte.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualcosa sul posto di lavoro vi costringerà ad avere una maggiore concentrazione, oltre che ad una particolare attenzione a livello pratico.

Le finanze avranno purtroppo un brusco calo.

Scorpione: romantici. Sarete molto propensi a lasciarvi andare alla tenerezza e alla passionalità con il vostro partner, tanto che sarete in vena di fargli una sorpresa che sicuramente avrà un grande successo.

Sagittario: prestate attenzione alla salute e non ignorate anche un piccolo malessere. Curate bene una eventuale influenza. In amore ci sarà qualche occasione di dialogo e di chiarimenti.

Capricorno: forse la giornata di lunedì vi apparirà monotona, così potreste dedicare molta attenzione alla famiglia e agli affetti in generale. Un po' di shopping con gli amici sarà un'occasione da non scartare a priori.

Acquario: ottimi successi soprattutto se avete un lavoro a contatto diretto con i colleghi. Evitate però di osare troppo per il momento, potreste sortire un effetto contrario nel pomeriggio.

Pesci: qualche incertezza a livello professionale, ma tutto sommato sarete comunque in grado di adempiere ai vostri doveri senza fare errori madornali. Fate in modo da non trascurare troppo gli affetti in virtù degli affari.