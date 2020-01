Luna in Bilancia nell'Oroscopo di venerdì 17 gennaio si trova un po' a disagio poiché fuori dell'elemento Acqua, ma va in cerca di un punto d'accordo, apprezzando e bilanciando la razionalità e il sentimento. Così assorbe l'atmosfera che mitiga sia le emozioni che i pensieri, rendendo molto comprensivi e aperti al sociale non solo la Bilancia, ma anche l'Acquario, il Sagittario, il Leone e i Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: permalosi in amore o troppo narcisisti, subirete l'influsso di una Luna in opposizione che di certo non giova all'amore.

Per questo motivo potreste cambiare idea in simultanea facendo volare i pensieri alla velocità della luce. Che ne dite di riordinare le idee? Ciò sarà benefico anche per il lavoro.

Toro: con Mercurio quadrato a Urano, la routine annoia e avrete bisogno di nuovi stimoli. Le novità affascinano e le seguirete con audacia ed eccitazione. I pensieri volano veloci e sarete attivissimi, ma un attimo dopo dovrete rivedere il tutto perché non riterrete validi gli impulsi precedenti. Il lavoro richiede maggiore impegno da parte vostra.

Gemelli: molto aperti a costruire con il partner amoroso, potreste trovare quello che state cercando entrando in sintonia con una persona speciale. Potrete condividere la sensibilità che vi è consona, approfondendo il tutto poiché sostenuti in maniera benevola dagli astri presenti in Capricorno. In ambito lavorativo sarà richiesta maggiore concentrazione.

Cancro: aprite il cuore e la mente a nuove intuizioni, cercando di arginare una sensibilità eccessiva e ritrovando un equilibrio benefico per l'amore e il lavoro.

Potrebbero sorgere delle delusioni in campo sentimentale ma non abbattetevi, tutto passerà. Occhio anche ad alcuni intoppi in campo lavorativo.

Leone: le vostre opinioni potrebbero essere altalenanti in amore, forse perché non volete sbilanciarvi da subito, attendendo tempi migliori. Prudenti e garbati, attenzione a un Mercurio in opposizione che potrebbe rendervi a tratti nervosi, forse per la smania di concretizzare una scia ambiziosa anche sul lavoro.

Vergine: Marte in quadratura a Venere approfondisce la sfera sensuale in modo più dinamico. Tenderete così a mettere alla prova le relazioni sentimentali, seguendo la spinta di Marte. Attenzione a non basare il tutto solo sull'attrazione fisica. Bando alla pigrizia. In campo lavorativo sarete molto impegnati.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: prudenti e garbati, sarete molto selettivi in amore e prediligerete un partner che sia raffinato come voi e molto attento a curare l'immagine.

Attenzione solo a non apparire troppo remissivi nei confronti della persona amata, sfiorando quasi l'ipocrisia. Buona l'intuizione in campo lavorativo.

Scorpione: buona l'influenza dei pianeti dal Capricorno, che attuano una metamorfosi profonda in voi. A caccia di sensazioni che vanno oltre la superficialità e l'apparenza, scaverete in profondità analizzando le situazioni e trovando risoluzioni eccitanti.

Ottimo il lavoro con Giove e Saturno che vi sorridono.

Sagittario: attenzione a una quadratura marziana con Venere che potrebbe causare qualche tensione latente in amore. Voi single potreste avviare una relazione basandovi sull'attrazione fisica e voi in coppia cercherete di prendervi delle soddisfazioni evitando un compromesso risolutivo. Buono il lavoro dinamico.

Capricorno: Luna in quadratura dalla Bilancia, non è in una posizione ottimale per l'amore. Potreste sentirvi insoddisfatti e demotivati, poiché coinvolti da un vortice di difficoltà non facili da superare. In compenso Venere, Nettuno e Mercurio mitigano il tutto, elargendo un ottimismo sognante.

In ambito lavorativo, non fate il passo più lungo della gamba.

Acquario: buona l'intuizione con Luna a favore dalla Bilancia che in sinergia con Mercurio, regala romanticismo e magnetismo. Nuovi ideali diventano quasi temerari e non vi danno pace, esortandovi a concretizzarli al più presto in coppia. Anche Giove benefico garantisce fortuna nel lavoro.

Pesci: l'astro dell'amore in congiunzione con Nettuno rinnova la sfera affettiva in modo idilliaco. Il concetto di bellezza assume più valore,poiché dettato dalla mente oltre che dal cuore e tutto apparirà bello ai vostri occhi. Attenzione però a non esagerare, dopo l'influsso del transito potreste rimanere delusi dalla realtà.

Buono il lavoro.