Le previsioni astrologiche del 28 gennaio ci informano sulle attività lavorative e professionali dei 12 segni dello zodiaco. Il segno dei Gemelli e quello dei Pesci valuteranno alcune proposte interessanti, mentre per il Sagittario sarà una giornata storta.

Astrologia dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non è una giornata proficua sotto l'aspetto professionale. Vi mancherà quella serenità necessaria per raggiungere il massimo e avere dei successi lavorativi. Andate avanti e sperate che si tratti solo di una giornata storta.

Toro: sarete particolarmente nervosi, qualche collega si sta lentamente stancando dei vostri continui atteggiamenti sbagliati. Limitate le vostre polemiche, potrebbero andare nelle orecchie di qualche superiore.

Gemelli: avete raggiunto un traguardo davvero importante, sarete premiati e non solo a parole. Cercate di farvi trovare pronti nel caso qualcuno pensasse a voi per ruoli molto più importanti.

Cancro: ultimamente state spendendo troppi soldi, il vostro lavoro rende bene ma non per questo dovete sperperare.

Potrebbero arrivare periodi più difficili e potreste rimpiangere questi momenti.

Leone: non sottovalutate la cattiveria di chi frequenta il vostro stesso ambiente lavorativo. Sarete messi in discussione per alcune cose costruite ad arte. Dimostrate con i fatti di voler soltanto lavorare e non polemizzare.

Vergine: sarete abbastanza indecisi sul da farsi, vi hanno proposto un lavoro che non rientra propriamente nelle vostre corde.

La cosa positiva è che vi consentirebbe un sostanziale balzo in avanti dal punto di vista economico.

Bilancia: avrete delle perplessità rispetto ad alcuni cambiamenti lavorativi. Vi sentivate più sicuri nel vecchio ruolo e con altri colleghi, ormai la decisione è presa, rimboccatevi le maniche e andate avanti.

Scorpione: di solito sapete andare diretti all'obiettivo e avete delle idee vincenti. Mettete al corrente di tutto i vostri superiori.

Nel caso non dovessero gradire non disperate, potrete riproporre tutto in altri periodi.

Sagittario: oggi non avrete molto entusiasmo, faticherete a rendere pratiche alcune vostre idee. E' una giornata storta, può capitare. Non fate vincere, però, la pigrizia che alberga dentro di voi.

Capricorno: non tutto sembra riuscirvi al meglio, chiedete l'aiuto di qualche collega volenteroso. Siate umili e ammettete i vostri limiti, non tutte le cose possono riuscirvi alla perfezione.

Acquario: svolgete con professionalità e brillantezza il vostro lavoro, qualcuno si accorgerà presto delle vostre potenzialità. Non lamentatevi troppo, così non riuscirete ad ottenere nulla di buono.

Pesci: state valutando alcune proposte lavorative. Non avete intenzione di lasciare il vostro lavoro ma non volete nemmeno rinunciare a tanti possibili vantaggi. Meditate attentamente.