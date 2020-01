L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Toro sarà caratterizzato da qualche ostacolo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti, nonostante gli influssi del pianeta Venere in sestile, solamente le prime giornate del mese saranno da dedicare interamente all'amore. Per tutto il resto sarà necessaria la massima attenzione ed evitare di causare conflitti con il partner. Per quanto riguarda i single potrebbe essere il periodo giusto per trovare l'amore, soprattutto nella seconda parte del mese.

In quanto a lavoro una buona dose di grinta sarà necessaria per completare alcune mansioni importanti. La fortuna sarà presente soprattutto per quanto riguarda il lavoro, mentre la salute potrebbe essere piuttosto altalenante, con possibili raffreddori o senso di malessere tipici del periodo invernale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi sotto il segno del Toro.

Amore e amicizie

In amore non sarà un periodo così entusiasmante per voi nativi del segno nel corso del mese di febbraio.

Secondo l'oroscopo nonostante Venere in sestile potrebbero esserci eventuali battibecchi per via di alcuni progetti o per alcuni errori commessi dal partner o da voi stessi. Per cercare di minimizzare i danni, siate il più amorosi possibile durante la prima settimana del mese in quanto sarà il periodo più favorevole per voi nativi del segno per mantenere alto l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda i single potrebbe essere il mese giusto per ritrovarsi in una situazione assai piacevole in compagnia di una persona a cui tenete particolarmente.

Dal punto di vista delle amicizie queste potrebbero essere molto utili per voi per trascorrere momenti molto divertenti e portarvi a vivere esperienze del tutto nuove per voi nativi del segno.

Fortuna e salute

Giove in una buona posizione astrale vi fornirà la fortuna necessaria nei vostri progetti quotidiani, soprattutto per quanto la vostra carriera professionale.

Discorso differente per quanto riguarda la salute.

L'oroscopo prevede dei possibili cali di salute per voi nativi del segno, con potenziali malanni di stagione che potrebbero mettervi al tappeto per un breve periodo di tempo.

Lavoro e impegni

Secondo l'oroscopo dal punto di vista professionale andrete molto bene durante il mese di febbraio. Non vi mancherà una forte dose di grinta e audacia che sarà molto utile per svolgere le vostre mansioni giornaliere.

Con Giove favorevole non abbiate paura di buttarvi in nuovi progetti lavorativi molto interessanti. Aspettatevi inoltre qualcosa di insolito durante queste giornate. Mercurio in sestile permette alle persone molto giovani che stanno cercando un nuovo lavoro, di ottenere grande successo e di trovare buone occasioni che non bisogna lasciare andare via.