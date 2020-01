Il mese di gennaio sta per finire. Come andrà l'ultima settimana del mese? Vediamo le stelle e l'Oroscopo settimanale da lunedì 27 gennaio fino al 2 febbraio 2020. Di seguito le stelle su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo della settimana

Ariete: in questa settimana riuscirete a comprendere qualcosa in più riguardo la vostra situazione amorosa. Vi sentirete più passionali e pronti ad amare. In campo professionale potrebbero nascere delle complicazioni che vi rendono nervosi.

È possibile che sorgano delle indecisioni da dover tenere sotto controllo.

Toro: a livello professionale chi deve sviluppare un progetto dovrà mettercela tutta, questo è il momento giusto per fare dei passi avanti. Sarà una buona settimana per il segno, con la luna favorevole nel weekend. In campo sentimentale dovrete essere chiari con il partner per evitare incomprensioni che potrebbero creare delle problematiche insormontabile nella coppia.

Gemelli: in questa settimana il cielo non sarà dalla vostra parte, dovrete tenere al meglio le situazioni sotto controllo.

In campo lavorativo non è il momento di novità, dovrete sistemare le questioni rimaste ancora in sospeso. In amore le previsioni astrologiche vi vedono agitati in questa settimana fino al 2 febbraio. Non ci saranno molte occasioni di incontro.

Cancro: non è il momento giusto di fare scelte azzardate. In campo professionale è possibile che arrivino delle polemiche che dovrete saper gestire. Cercate di salvaguardare il lato economico.

In campo amoroso quella dal 27 al 2 febbraio sarà una settimana di verifiche.

Leone: la parte conclusiva del periodo sarà la migliore per voi, riuscirete a esprimere ciò che da tempo avete in mente. In campo professionale potrebbe nascere qualche dubbio, sarà meglio quindi evitare azzardi. In amore vi sentite particolarmente forti e passionali, non mancano le energie per poter vivere delle belle emozioni con il partner.

In queste giornate qualcuno potrebbe anche innamorarsi e decidere di fare dei cambiamenti importanti nella propria vita.

Vergine: presto arriveranno delle novità in campo professionale, avete voglia di mettervi in gioco e siete in attesa di proposte. In amore, con Venere in opposizione non è semplice organizzare alcune situazioni, potreste vivere delle delusioni e per questo motivo decidere di chiudervi in voi stessi. Cercate di dimenticare chi vi ha fatto del male e in questo modo potrete guardare oltre.

Astrologia fino al 2 febbraio per i segni zodiacali

Bilancia: giornate di confusione saranno quelle della parte centrale della settimana, quando dovrete fare attenzione a non fare delle scelte sbagliate.

In campo lavorativo ci sono ancora delle questioni rimaste in sospeso, soprattutto legate al discorso economico. Potrebbero però arrivare in ritardo delle conferme. In amore è possibile che sorgano delle polemiche, anche se ad inizio settimana potrete vivere un'emozione importante.

Scorpione: con Venere favorevole c'è un ottimo recupero in campo amoroso. Anche i single è probabile che trovino qualcuno da amare e le coppie potranno risolvere le loro problematiche. Nel lavoro arriveranno delle belle notizie, recupero quindi anche in quest'ambito. Non mancheranno intuizioni nel weekend.

Sagittario: Marte nel segno vi garantisce delle belle passioni amorose.

Lasciatevi guidare e vivrete delle belle emozioni. Nel weekend sarete imbattibili. In campo lavorativo la settimana sarà importante, potreste recuperare dei contatti per voi utili.

Oroscopo e previsioni astrologiche per gli ultimi segni

Capricorno: cielo importante in campo amoroso. Se ci sono delle problematiche lavorative, non riversate nel rapporto di coppia. In campo professionale Giove e Saturno sono nel segno, cercate quindi di non alimentare discussioni.

Acquario: in arrivo buone notizie in campo amoroso, in particolare con l'inizio del mese di febbraio vi sentirete forti in amore. Cercate di non accettare troppi impegni, potreste distogliere la vostra attenzione dal partner.

Nel lavoro in base alle previsioni astrologiche è un periodo di riflessione, cercate di prestare attenzione al lato economico.

Pesci: grazie alla buona la posizione delle stelle sono in arrivo dei vantaggi soprattutto nel weekend. In campo amoroso è il momento giusto di pensare al futuro e vivere un momento di tranquillità. Nel lavoro presto Mercurio entrerà nel segno e arriveranno delle conferme.