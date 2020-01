L'Oroscopo settimanale del periodo compreso fra lunedì 3 fino a domenica 9 febbraio mostra che Venere sarà sul segno del Capricorno, mentre per l'Acquario si aprirà un periodo ricco di nuove opportunità per realizzare tutti gli obiettivi prefissati. Di seguito approfondiamo le previsioni di tutti i segni zodiacali.

Le previsioni dei primi sei segni

Ariete: Venere smetterà di essere presente sul vostro segno zodiacale e questo porterà una situazione decisamente movimentata nella vita di coppia. In ambito lavorativo invece, nella giornata di giovedì, potrebbero arrivare delle notizie totalmente inaspettate.

Toro: dovrete cercare di sfruttare al meglio queste giornate. Grazie all'aspetto favorevole di Mercurio sarete dotati di una grande grinta. Nel weekend però, potreste far fatica a portare avanti i vostri progetti. Nella vita di coppia ritroverete grandi momenti di complicità.

Gemelli: tornerà la serenità nella vostra vita. la settimana dal 3 al 9 febbraio sarà infatti molto positiva, soprattutto nelle relazioni di coppia. Avrete modo infatti di chiarire alcune questioni che vi stanno parecchio a cuore.

Cancro: purtroppo vi toccherà fare i conti con l'opposizione di Mercurio e di Venere. A partire da venerdì però, potrete avvertire un maggior senso di serenità e spensieratezza.

Leone: lunedì e martedì saranno due giornate con Luna opposta, che potrebbero portare delle complicazioni nella vostra vita. Il rapporto con i colleghi di lavoro non sarà dei migliori. Se riuscirete ad armarvi di pazienza, uscirete vittoriosi da ogni ostacolo.

Vergine: Venere in aspetto positivo caratterizzerà questa settimana. Nella vita di coppia riuscirete a godere di una certa spensieratezza, che da tempo mancava. Nella giornata di giovedì potreste vivere dei momenti di forte stress.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in quest'ultimo periodo potreste fare molta fatica a ritrovare l'intesa di coppia. Mercurio arriverà sul vostro segno a partire dalla giornata di mercoledì, regalandovi qualche bella notizia.

Sul fronte lavorativo infatti, potrebbero arrivare nuove opportunità.

Scorpione: a livello sentimentale state vivendo un momento idilliaco. Grazie a Venere, l'intesa con il partner sarà uno dei migliori mai avuti nella vostra relazione. A livello lavorativo potrebbero però verificarsi dei piccoli contrattempi. Attenzione a circondarvi sempre di persone di cui siete sicuri di potervi fidare.

Sagittario: la vostra settimana si apre in maniera molto positiva: già dalle prime due giornate potrebbero arrivare delle belle notizie. Venerdì e sabato invece, potrete risentire un po' di cattivo umore per via di alcune decisioni da prendere in maniera irrevocabile.

Capricorno: grazie a Venere in congiunzione, in amore tutto sembrerà andare per il meglio in questa settimana dal 3 al 9 febbraio. Chi è single da tempo, sarà finalmente pronto a fare nuovi incontri. Chi ha già una relazione, si sentirà maggiormente amato. Grande fortuna prevista a livello professionale.

Acquario: Mercurio renderà questo periodo ricco di nuove opportunità. Se veramente lo volete, potrete apportare dei cambiamenti alla vostra vita. Le stelle vi aiuteranno infatti a realizzare tutti i vostri obiettivi. Weekend all'insegna del romanticismo.

Pesci: in amore potrebbero arrivare delle belle novità in questa settimana fino al 9 febbraio.

Vivrete momenti davvero molto emozionanti con il partner. In ambito lavorativo, sarà bene sfruttare le giornate di martedì e giovedì.