L'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alla giornata di venerdì 31 gennaio, indaga sulla presenza benefica di Sole e Mercurio che rendono l'approccio amoroso più coinvolgente ed entusiasmante. I momenti di profonda sensualità non mancano con Marte in Sagittario e Venere e Nettuno in Pesci, che garantiscono ampia capacità di seduzione a ciascun simbolo zodiacale. Di seguito le previsioni astrali fortunate per l'amore.

Percezioni seducenti nell'oroscopo dell'amore di venerdì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna nel segno garantisce una marcia in più e una nuova immediatezza fa concretizzare i sogni amorosi. Passate all'azione quindi, senza indugio e lasciandovi andare a una scia impulsiva che farà ottenere ottimi risultati in campo sentimentale.

Toro: Venere e Nettuno dai Pesci sono in splendida forma e promettono amore, dovete solo lasciarvi andare seguendo una scia rivoluzionaria consigliata da Urano nel segno.

Abbattete ogni barriera mentale e issata da Mercurio in quadratura che priva di nuovi stimoli. La vicinanza lunare cerca di mitigare il tutto in modo positivo.

Gemelli: buona l'intuizione grazie a Luna in aspetto favorevole che cerca di far vivere le emozioni in modo più libero e istintivo. Venere e Nettuno in quadratura confondono un po' le idee e producono scenari in bilico tra il sogno e la realtà.

Ma Sole e Mercurio puntano un raggio luminoso sulla sfera sentimentale, facendovi capire quali sentimenti provate per una persona che vi fa battere il cuore.

Cancro: non date troppo peso ai consigli altri che possono infondervi solo paure, bloccandovi e non facendovi aprire alle nuove opportunità con fiducia. Anche se gli astri in Capricorno esortano alla prudenza, voi potete osare seguendo un'incantevole scia romantica elargita da Venere e Nettuno in Pesci.

Leone: Luna complice dall'Ariete spinge a osare, manifestando coraggio e accantonando per un po' l'orgoglio che vi è consono. Mercurio quadrato a Urano scombussola un po' i pensieri e crea un subbuglio di idee, a cui dovete mettere ordine per progredire in amore.

Vergine: attenzione all'opposizione di Venere e Nettuno che produce uno squilibrio affettivo. Magari decidete di provocare brusche interruzioni sentimentali, ma Urano e Saturno in trigono fronteggiano questa instabilità facendo superare le avversità con la perseveranza e maggiore autocontrollo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lasciate che scelga il destino piuttosto che voi. Magari lasciando maggiore spazio d'azione a una persona che vi fa battere il cuore e prolungando i tempi di riflessione, poi ottenete ciò che desiderate dall'amore. La diplomazia che vi è consona è anche vostra consigliera. Dunque, tempo al tempo.

Scorpione: approfittate di una Venere carica di romanticismo dai Pesci e beneficiate di questo momento di piacevole benessere. La sensualità è alle stelle e voi siete pronti ad accoglierla con lo slancio che vi si addice, ma anche con una maggiore apertura alla riflessione consapevole.

Sagittario: mille passioni animano la mente, ma dovete scegliere dove dirigere il vostro entusiasmo. Marte nel segno promette tanti divertimenti, voglia di leggerezza e di approfondire il tutto con una vitalità nuova. Sole e Mercurio vi sostengono favorevolmente.

Capricorno: armatevi di coraggio e ripartite dalle situazioni che avete lasciato in sospeso, chiudendo le porte del cuore a una situazione che non va come dovrebbe. È il momento di progredire, di attuare un cambiamento benefico della sfera amorosa, tagliando con il passato e aprendovi al presente e al futuro con coraggio.

Acquario: la presenza benefica di Luna dall'Ariete rende tutto più eccitante e coinvolgente.

Molto presi dal desiderio di vivere le amicizie in modo approfondito, chissà che Mercurio nel segno non trasformi un rapporto amichevole in qualcosa di più romantico.

Pesci: la configurazione astrale di Nettuno e Venere è splendida per l'amore. Una nuova dimensione più ricettiva e profonda si apre davanti a voi e garantisce nuovi piaceri amorosi, che percepirete con maggiore curiosità e slancio. Attenzione solo a una quadratura marziana che può sprigionare qualche tensione latente.