Parte un nuovo fine settimana, il primo del nuovo anno per tutti e dodici segni zodiacali. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo su amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore cercate di concludere il prima possibile alcune situazioni sospese da tempo, Venere però non è ancora favorevole. Nel lavoro qualcosa si muove per voi, siete favoriti.

Toro: per i sentimenti la Luna nel vostro segno zodiacale dal pomeriggio porterà maggiore entusiasmo.

Nel lavoro è importante definire un rapporto, ma soprattutto vincere una sfida. Ora sarà più facile.

Gemelli: le relazioni che nascono in questo periodo possono essere importanti per voi. Attenzione però a mettere da parte i problemi. Nel lavoro potreste mettere a punto una buona idea, ma attenzione per le questioni economiche.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale anche se l'amore è dalla vostra parte siete distratti da alcuni problemi che riguardano i soldi. A livello lavorativo avete fatto un cambiamento nel passato, potresti valutarne anche un altro.

Leone: in questa giornata sarete più forti, dovete solo cercare di risolvere un problema entro il 13 del mese. Nel lavoro periodo non esaltante per ottenere qualcosa, ma in autunno non mancherà una grande occasione.

Vergine: fine settimana che nasce in modo positivo. Se avete vissuto un blocco ora state recuperando. A livello lavorativo potrebbe essere utile analizzare nel dettaglio un progetto che avete in testa. Favoriti però i nuovi contratti.

Previsioni e oroscopo del 4 gennaio 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le stelle annunciano grandi novità, ma la Luna opposta questa mattina rende tutto più difficile. Nel lavoro giornata migliore, potrà arrivare una buona risposta. Se intendete cambiare attività fate delle richieste ora.

Scorpione: in amore cercate di guardarvi attorno se il vostro cuore è solo da tempo.

Sarà possibile che qualcosa non vada però come desiderate. A livello lavorativo non vi conviene perdere tempo, non temete comunque perché le stelle di questo periodo sono molto positive.

Sagittario: è un momento di dentro o fuori definitivo, ma solo se la vostra coppia è in crisi. Nel lavoro commissioni, ordini, ma qualcosa si muove.

Capricorno: gennaio è un mese di grande rilancio per il vostro segno zodiacale, soprattutto per l'amore. Nel lavoro c'è molto da fare, in particolare per chi ha avuto problemi finanziarie e cerca maggiore stabilità.

Acquario: giornata valida per le relazioni interpersonali, ma attenzione perché potrete essere distratti da questioni economiche. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare e un po' di stanchezza in più da gestire.

Pesci: giornata che vi invita a vivere l'amore con molto entusiasmo e positività.

Nel lavoro trattative in corso per coloro che hanno un'attività in proprio.