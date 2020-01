Le previsioni astrologiche del 9 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella, sono pronte a informare sull'andamento della giornata di tutti e dodici i segni dello zodiaco.

In particolare il Capricorno dovrà essere chiaro, mentre i Pesci esterneranno i loro sentimenti.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avete deciso che potrebbe essere interessante conoscere una determinata persona, andate avanti e cercate di capire se possa fare al caso vostro. Mantenete questa linea, sarà sicuramente appropriata e vincente.

Toro: sarete molto scrupolosi nel decidere cosa fare riguardo ad una determinata situazione. Non volete correre rischi e potreste mandare tutto all'aria. Per voi è più importante la serenità rispetto a qualcosa di poco concreto.

Gemelli: avete deciso di andare oltre e cercare nuove conoscenze, non vi mancherà la voglia di fare e di intraprendere un percorso. Cercate di capire bene dove possa portare una determinata strada.

Cancro: la direzione verso la quale state marciando è quella giusta, abbiate solo l'accortezza di non coinvolgere persone che non possono fare al caso vostro.

La sensibilità è sempre un aspetto da considerare.

Leone: siete determinati e lo state ampiamente dimostrando, qualcosa vi sfugge ma non vi fa perdere la voglia di arrivare ad un certo obiettivo. Prima o poi riceverete la vostra gratificazione sentimentale.

Vergine: non è il momento propizio per essere raggiunti dalla freccia di Cupido. Non esitate e conoscete più gente possibile, non è mai detta l'ultima parola.

Bilancia: la serata si preannuncia proficua, cercate di capire se vale la pena 'imbarcarsi' in quell'avventura. Non aspettavate altro ma adesso che é realmente accaduto tentennate un po'.

Scorpione: evitate situazioni che sapete di non poter finalizzare, sono solamente energie sprecate. Concentratevi sulle cose che possano farvi intravedere magia e che vi possano emozionare.

Sagittario: dovete tirar fuori le unghie, nessuno vi regalerà niente.

Una notizia inaspettata potrebbe far battere di nuovo il vostro cuore. Non demordete e fate il vostro gioco.

Capricorno: a volte risultate essere 'quelli delle decisioni non prese', assumete una posizone e portatela avanti. Sicuramente sarete soddisfatti e non avrete recriminazioni.

Acquario: non avete voglia di provare sensazioni troppo forti, rimanete chiusi nel vostro guscio ad attendere qualcosa di difficilmente ipotizzabile. Cercate di fare un piccolo passo in avanti e tutto vi sembrerà diverso.

Pesci: è il momento giusto per provare ad ottenere qualcosa e non rimpiangere nulla. Siate diretti e fate capire ad una persona cosa provate realmente per lei.