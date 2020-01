Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del giorno 4 gennaio, sempre pronto a rivelare in maniera dettagliata ciò che accadrà ai 12 segni zodiacali.

Per i nativi dell'Ariete sarà una giornata all'insegna della passione, invece, per le persone dei Gemelli sarà nervosa. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali per ogni simbolo zodiacale.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata molto passionale ma c’è il rischio di litigare per un nonnulla, forse perché presi da un’improvvisa gelosia nei confronti del partner.

In campo lavorativo sono favoriti i rapporti con gli imprenditori, fornitori o colleghi ma cercate di essere più riservati per i vostri futuri progetti. Non lasciate trasparire il malcontento di alcune situazioni che si sono venute a creare ultimamente.

Toro – Non prendetevela se il partner in questo periodo non viaggia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Siete liberi di esprimervi, ma le persone che vi sono vicino potrebbero vivere questa situazione in maniera diversa da voi. In campo lavorativo qualcuno vi appoggerà, poiché è fermamente convinto che il vostro entusiasmo possa contagiare chi è restio a intraprendere un nuovo affare.

Gemelli – In questa giornata, qualcuno potrebbe aver bisogno di una mano, che solo voi potreste dare. In amore, questo è un periodo di passione ma anche di nervosismo. Non potete fare a meno di arrabbiarvi anche per piccole cose, un piccolo intoppo provocato dal vostro sbadato partner. Fate troppo caso a certi particolari che altri sopporterebbero senza problemi.

Previsioni di sabato 4 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Spesso ci sono delle questioni complicate da risolvere che tornano indietro. Valutate bene se dire o meno, questa volta, al vostro partner di cosa si tratta, anche a costo di irritare la loro irritabilità. La sincerità paga sempre ma una bugia a fin di bene non ha ucciso mai nessuno. In questo periodo potrebbero esserci dei contrasti su questioni familiari, specialmente sui figli e la loro eduzione.

Leone – Uscite di casa! Siete stati da soli abbastanza a lungo; è tempo di iniziare a interagire con altre persone. Oltre al divertimento, sono probabili degli incontri che si dimostreranno utili per un periodo molto lungo. Frequentare un gruppo è fantastico ma cercate di non trascurare i piaceri di un incontro intimo. Se non ci sono i presupposti per iniziare un progetto insieme con la persona interessata, è meglio lasciare stare.

Vergine – In campo professionale sarete imbattibili, avrete un successo dietro l'altro. Non sarete voi a cercare degli affari, ma saranno loro a venire da voi. Non riuscite a stare con le mani in mano, anzi siete sempre in movimento e alla ricerca di novità. L'amore sboccia e fiorisce, e nulla sarà più bello che gioire dei vostri sentimenti nei confronti della persona amata.

Il vostro carattere gioioso agevolerà anche quelle relazioni un po' difficoltose.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Periodo ottimo per la vostra autostima, soprattutto per coloro che non hanno ancora trovato l’anima gemella e che non vogliono impegnarsi a causa di un passato scomodo. In campo lavorativo dovete accettare tutto ciò che è conveniente per voi, senza pensare troppo. Chi vi sta vicino potrebbe non avere il vostro stesso fiuto per gli affari ma voi continuate per la vostra strada e agite con rapidità.

Scorpione – Nonostante il periodo di feste, nel quale tutti approfittano per riposare, voi riuscirete a concludere ciò che avete avviato già da qualche.

Se avete avuto qualcosa da ridire con un collega, questo è il momento più adatto per scusarvi o chiedere spiegazioni. In amore dovete prendere il coraggio che finora vi è mancato. Cercate di avere qualche appuntamento con la persona interessata e non con quelle che considerate un ripiego.

Sagittario – I più sensibili potrebbero cadere al primo corteggiamento, soprattutto se fatto di vecchio stampo. Tuttavia, ben presto vi accorgerete che non è tutto oro quello che luccica. In campo professionale avete ancora molto da offrire, quindi nessuno tenterà di sostituirvi salvo che non siate voi a voler staccare per dedicarvi ad altro.

L'oroscopo di sabato 4 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Nel lavoro ve la caverete molto di più, se lascerete spazio alla vostra onestà. Le idee non vi mancano e non avete bisogno di sotterfugi per riuscire in quello che state mettendo in pratica. Cercate consensi senza tirare in ballo particolari conoscenze. Ciò che vi serve è solo un po' d’impegno. In questo fine settimana è impossibile resistere al vostro fascino. L’unica cosa che desiderate è amare ed essere amati. Niente di meglio per essere felici.

Acquario – Qualche appuntamento per un caffè potete anche accettarlo, nonostante siete impegnati.

Questo serve per capire che non c’è niente da temere quando si ama davvero qualcuno. Se il vostro partner non è una persona gelosa, capirà. Periodo positivo nel lavoro solo se prendete tutto con entusiasmo giusto, poiché è questo che vi dà la carica e vi sprona a fare sempre di più.

Pesci – Nei vostri eventuali piccoli drammi personali cercate di non coinvolgere troppe persone. Le malelingue sono sempre in agguato e voi avete fatto tanto per arrivare fin qui e non potete abbandonare tutto per una leggerezza che in campo professionale, purtroppo, si paga sempre. Anche i single più incalliti proveranno a catapultarsi in qualche storia.

Stavolta potreste restare incastrati in una relazione che lascia poco spazio alla vecchia vita.