Durante la giornata di domenica 5 gennaio, i nativi dell'Ariete si prepareranno a una serie di preparativi, influenzati dagli influssi di Giove in Capricorno, mentre il Leone dovrebbe per una volta rallentare il ritmo sul posto di lavoro. L'Acquario sarà fortunato sul fronte sentimentale, mentre per lo Scorpione potrebbe essere il momento giusto per cercare di concretizzare alcuni progetti lavorativi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 5 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 5 gennaio segno per segno

Ariete: tutte le vostre emozioni potrebbero cambiare improvvisamente nei confronti di una persona che precedentemente vi aveva molto impressionato. Potreste non essere più così attratti. Se siete single cercate l'amore altrove. Se avete una relazione fissa, saprete mantenere una certa stabilità, rendendovi fiduciosi nelle vostre capacità. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete piuttosto tesi, e potreste avere qualche problema a gestire i vostri incarichi.

Voto - 7

Toro: la Luna si troverà nel vostro segno durante la giornata di domenica, pronta a portare serenità nella vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete travolti da un vortice di emozioni che aumenteranno a dismisura l'intesa di coppia. I single saranno molto affascinanti e conosceranno gente nuova che varrà la pena frequentare. In ambito lavorativo potreste essere irrequieti a causa delle ultime giornate che non sono andate benissimo. Potreste provare invece a rallentare un po’ e riorganizzarvi con i vostri impegni. Voto - 7,5

Gemelli: sarete particolarmente concentrati sulle vostre mansioni principali durante la giornata di domenica. Gli influssi di Venere in trigono al segno dell'Acquario vi aiuteranno a non dubitare di voi stessi sul posto di lavoro. Inoltre, se siete alla ricerca di un’occupazione avrete delle buone occasioni per trovare la vostra strada.

Sul fronte amoroso mostratevi al partner per ciò che siete veramente se volete riacquistare fiducia nei confronti del partner. Se siete single gli amici potrebbero essere un'importante risorsa per trovare l'amore. Voto - 7,5

Cancro: configurazione planetaria formata da pianeti come Venere, Nettuno e il Sole in angolo positivo e pronti ad aiutarvi durante la giornata di domenica. La sfera sentimentale si rivelerà particolarmente fortunata, anche se sentite la necessità di trovare un dialogo con il partner per alcuni problemi in casa da risolvere. Se siete single potrebbe verificarsi l'opportunità di una storia d'amore molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro assicuratevi che alcuni vostri progetti siano correttamente finiti prima di consegnarli a chi di dovere. Voto - 7,5

Leone: gli influssi di Venere nel segno dell'Acquario potrebbero influenzare negativamente la vostra giornata.

Avrete una percezione delle cose decisamente più scura del solito. Cercate di riprendervi e tornare a pensare positivo. In ambito sentimentale fatevi pure coccolare dal partner, ed evitate di essere pessimisti. Se siete single una serata in casa all'insegna del riposto potrebbe essere ideale. Sul posto di lavoro dovreste cercare di rallentare un po’ in quanto ultimamente lavorare troppo e senza risultati. Voto - 6

Vergine: la miglior cosa che potete fare durante la giornata di domenica è essere attivi, fisicamente, mentalmente, sentimentalmente. Proprio in amore avrete a che fare con persone premurose, comprensive e che non vi giudicano.

Vi sentirete pronti dunque a stabilire un rapporto sincero con chi amate, soprattutto nei confronti del partner. I cuori solitari attireranno nuove amicizie e anche flirt passeggeri. Sul posto di lavoro la vostra operosità e professionalità sarà molto apprezzata e vi farà primeggiare sugli altri colleghi. Voto - 8,5

Bilancia: il vostro umore potrebbe essere piuttosto altalenante a causa di Mercurio nel segno del Capricorno. In amore se le cose non andranno come previsto, per il momento non fate nulla e agite in un secondo momento. Agite con prudenza per evitare ulteriori dissapori nella vostra relazione.

Se siete single sarete a disposizione verso nuove conoscenze, sperando di riuscire ad ottenere qualcosa in cambio. Per quanto riguarda il lavoro lasciate correre una polemica tra colleghi e non vi pentirete di aver saputo disinteressarvi intelligentemente a queste chiacchiere. Voto - 7

Scorpione: con la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale, assieme a un benefico Marte, potrebbe essere il momento adatto per concentrarvi parecchio sul fronte lavorativo e concretizzare alcuni vostri progetti che si riveleranno positivi. La sfera sentimentale si presenterà stabile, ciò nonostante dovrete anche cercare di pensare di più al partner prima di compromettere la vostra stabilità di coppia.

Se siete single apprezzerete e sarete apprezzati dagli altri, tanto da poter attirare l'attenzione di qualcuno. Voto - 8

Sagittario: con Giove nel buon segno vicino del Capricorno la vostra giornata si appresta ad essere ricca di opportunità e di eventi positivi. La sfera sentimentale sarà caratterizzata da un folle istinto vi spingerà ad osare con una persona che vi fa perdere irrimediabilmente la testa se siete single, soprattutto nati nella terza decade. Se avete una relazione fissa sarete calorosi nei confronti del partner, cercando di venire incontro alle sue esigenze. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste avere troppi impegni da svolgere, tanto che dovrete decidere se fare gli straordinari oppure annullarne qualcuno.

Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale tutto sommato positiva formata da, Mercurio, Giove e il Sole pronti ad assistervi. In ambito sentimentale avrete sicuramente un'ottima occasione per guardarvi in giro, soprattutto se siete single. Nella vostra relazione con il partner i vostri sentimenti sono stimolati fisicamente e mentalmente e basteranno anche solo una serie di discussioni per incentivare la passione che arde in voi. Per quanto riguarda il lavoro, Marte benefico vi aiuterà a rientrare al lavoro carichi di energie e vogliosi di tornare a fare qualcosa per i vostri superiori. Voto - 8,5

Acquario: Venere in quadratura nel vostro segno rende la vostra giornata fortunata sul fronte sentimentale. Infatti sarà un buon momento per dedicarsi maggiormente ai rapporti affettivi e stimolare l'intesa di coppia proponendo nuovi progetti da fare assieme alla vostra anima gemella.

Se siete single dovrete conquistare con le vostre forze ciò che desiderate. In ambito lavorativo siete fortunati ad avere colleghi pronti a darvi una mano nelle situazioni di difficoltà, dissipando ogni insicurezza che avete su alcuni progetti. Voto - 8,5

Pesci: giornata per voi bella e serena grazie a Nettuno e Plutone che vi sorridono. Tali pianeti doneranno un notevole fascino in amore da spendere nei confronti del partner, e una buona dose di gentilezza e disponibilità da utilizzare verso amici e parenti che potrebbero aver bisogno di voi. Se siete single la fortuna girerà dalla vostra parte, attirando l'attenzione di una persona in particolare.

Sul fronte lavorativo un nuovo contratto è nell'aria per affari nuovi o per un nuovo lavoro da svolgere. Voto - 8