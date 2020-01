Nuovo appuntamento giornaliero con l'Oroscopo dell'8 gennaio, che è sempre pronto a tenervi aggiornati sulla situazione astrologica del vostro segno zodiacale. Per la Bilancia sarà una giornata passionale. Per i nativi dei Pesci, invece, sarà malinconica. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In queste prossime 24 ore vorreste osare e buttarvi nelle situazioni più diverse. Nessuno discuterà con voi, ma arriverà un momento in cui usate i vostri hobby per evitare altre responsabilità.

I vostri livelli intuitivi sono ai massimi storici in questa giornata: usateli a vostro vantaggio. Provate a spegnere le vostre preoccupazioni per i problemi quotidiani in modo da capire i motivi per cui state evitando le attività a portata di mano.

Toro – In questo periodo difficilmente soffrirete per amore. Tutto si sta ribaltando ed è positivo per voi, che fino a ieri avete sofferto e sopportato le matasse d’amore. Ora è il vostro turno. Non significa che dovete usare la cattiveria, ma vi potete rifare.

Con grande grinta affronterete gli ostacoli che si frapporranno tra voi e chi vi vuole sbarrare la strada. Non lasciatevi convincere a rinunciare a un progetto proprio ora che avere ritrovato la stima di voi stessi.

Gemelli – Periodo in cui siete sempre molto nervosi e questo allontanerà i vostri collaboratori o soci. Sarete pressanti e non lascerete spazio agli altri per esprimere o tirarsi fuori. Le relazioni stabili, in questa giornata, avranno poche preoccupazioni, ovviamente chi ha una famiglia non può scappare da certe responsabilità ma saprà tenere tutto sotto controllo.

Previsioni di mercoledì 8 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Spesso siete interessati alle persone che sono solite darvi il due di picche, nonostante abbiate altri spasimanti e corteggiatori a disposizione. Avete un debole per le cose difficili ma alla fine resterete sempre da soli, deludendo le aspettative di chi vorrebbe conoscervi.

In campo lavorativo dovreste cercare di smaltire al più preso un po' di lavoro lasciato in sospeso in questi giorni festivi. Sicuramente ci riuscirete e otterrete anche complimenti e qualche ricompensa economica.

Leone – In questo periodo dovete cercare di trattenervi con le spese e con gli acquisti. Dovete iniziare a risparmiare un po’, anche se questo è un periodo di saldi. Cercate di organizzarvi, così nei prossimi mesi potrete togliervi qualche sfizio e fare degli affari più convenienti. Chi è appena uscito da una storia dovrebbe evitare di impelagarsi in qualsiasi tipo di rapporto, perché non è salutare per il vostro umore e nemmeno per la vostra autostima.

Vergine – Anche se non è un periodo scintillante, ciò non vuol dire che non possiate avere belle possibilità di innamorarvi o far progredire il vostro rapporto.

In fondo, siete stati abbastanza bravi negli ultimi tempi, quindi meritate un po' di serenità in più. In campo lavorativo dovete procedere con cautela, ma ciò non vuol dire che ci sarà un calo o che ci saranno particolari problemi. Non si esclude la possibilità che i vostri progetti non ottengano quel successo che vi aspettavate, nonostante le potenzialità iniziali.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Puntate sui progetti che sin dall'inizio vi hanno colpito e portateli avanti, anche se siete consapevoli del fatto che ci vorrà del tempo per svilupparli. La fortuna aiuta sempre chi ha la volontà di fare sacrifici.

Economicamente potreste avere di più ma quello che avete adesso vi può anche bastare. In amore dovete essere più passionali. Il partner ha bisogno di sentirvi vicini e sentire che siete presenti con il corpo e con la mente.

Scorpione – In questa giornata avete molte possibilità di fare incontri, poiché le persone che incontrerete si mostreranno socievoli come voi. Alla fine, troverete buone compagnie in cui poter coltivare qualche rapporto, che un giorno potrebbe diventare qualcosa di grande. Sul lavoro tutto procede bene secondo i vostri piani e i vostri colleghi vi danno la massima libertà e fiducia.

Sagittario – In amore soffrite per la mancanza di contatto con il vostro partner. Vi starete chiedendo se avete detto o fatto qualcosa che ha leso la sensibilità del vostro partner. Tuttavia, la vostra persona amata è totalmente ignara dell’idea che siete arrabbiati. Molto probabilmente, il vostro partner si sta occupando di alcuni obblighi familiari e potrebbe aver perso la cognizione del tempo. Dovete resistere, presto la vostra anima gemella tornerà ad essere più romantica e passionale di prima.

L'oroscopo di mercoledì 8 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Spesso giudicate troppo gli altri, soprattutto chi vi sta vicino.

Dovete imparare che prima di parlare è sempre meglio riflettere molto bene su ciò che si ha da dire. In campo lavorativo, la vostra autonomia vi permetterà di andare avanti secondo i vostri piani e al momento giusto troverete il modo per coinvolgere i vostri superiori su ciò che state facendo. Se avete un’attività in proprio, basterà scegliere solo i collaboratori giusti e mettersi all'opera. L’unica questione che potrebbe farvi storcere il naso sarà quella economica.

Acquario – Questa giornata dovete giocarvela come meglio credete. È possibile che tutto quello che fate potrebbe portare enormi vantaggi economici.

Non ci sono altre occasioni, oltre a quelle che avete già sperimentato. Se avete bisogno di qualche momento di riflessione, è giusto che parliate con la persona interessata, la quale saprà come confortarvi e apprezzerà la vostra sincerità. In fondo, si tratta di essere onesti con la persone amata, quindi non bisogna aver paura delle sensazioni, anche se negative, che si provano durante una relazione.

Pesci – La mancanza di un membro della famiglia o di un partner d’amore potrebbe affliggervi in questa giornata. La vostra natura solitamente esuberante potrebbe essere molto più attenuata del solito.

Potreste anche passare l’intera serata a guardare serie tv. Sarebbe molto produttivo se vi regalasse un viaggio in libreria e prendesse del nuovo materiale di lettura. Almeno imparerete qualcosa. Nei giorni passati avete pensato poco al vostro lavoro e ora vi ritrovate con una montagna di lavoro arretrato da completare. Non demoralizzatevi! Siete intelligenti e più scaltri di altre persone che per ottenere qualcosa devono lavorare il triplo. Sfruttate la vostra genialità.