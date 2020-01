L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio prevede un periodo di serenità in amore per il Cancro, mentre la Vergine potrebbe avere qualche dubbio a livello sentimentale.

Scopriamo le previsioni degli astri dei segni zodiacali della prima sestina, da Ariete a Vergine.

Da Ariete a Vergine

Ariete: nell'ultimo periodo potreste aver avuto diverse discussioni con il partner. Ben presto, grazie a Venere nel vostro segno, tornerà il sereno nella relazione. Chi è single invece, potrebbe essere ancora più testardo di quanto lo è solitamente.

In ambito professionale potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo in più da dover superare. Si prospetta un periodo piuttosto impegnativo, ma dovrete cercare di mantenere la calma. Non esitate a chiedere aiuto ai colleghi.

Toro: in amore potrebbe esserci qualche discussione tra martedì e mercoledì. Alcuni di voi potrebbero avere dei ripensamenti sulle proprie relazioni. Nel weekend sarete più propensi alle conoscenze e a socializzare. In ambito lavorativo invece, avrete diversi impegni. Qualcuno potrebbe buttarsi a capofitto su un nuovo progetto.

Se avete questioni da risolvere, sarà meglio farlo al più presto.

Gemelli: chi ha chiuso una relazione mesi fa, potrebbe non essere ancora pronto ad aprirne una nuova. In questa settimana dal 13 al 19 gennaio però, le cose potrebbero cambiare. Potrebbero esserci incontri molto interessanti. Chi ha una relazione potrebbe fare i conti con la gelosia del partner. Per chi cerca un nuovo lavoro ci saranno buone prospettive. Tra giovedì e venerdì potreste ottenere qualche bella gratificazione. Favoriti coloro che hanno un'attività autonoma.

Cancro: in ambito sentimentale riuscirete a mettere da parte i battibecchi con il partner e ritrovare una certa serenità. Potrete iniziare a godervi nuovamente appieno la vostra relazione. L'opposizione di Mercurio però, potrebbe creare momenti di tensioni. Sarete dediti al lavoro, ma nel weekend riuscirete a staccare completamente la spina.

Incontri in vista per chi è single. Sul lavoro ci saranno degli alti e bassi. Potrebbero esserci degli imprevisti che non avevate messo in conto. Bisognerà mettere molto impegno nei propri progetti affinché si possano concludere per il meglio.

Leone: in ambito sentimentale inizierà per voi un periodo molto complicato. Bisognerà stare molto attenti alle alle parole che utilizzate nel rapporto di coppia. Cercate di dedicarvi ai vostri hobby preferiti in modo da sfogare il vostro nervosismo. I single dovranno ascoltare il proprio istinto. In ambito lavorativo riuscirete a fare colpo sui vostri superiori. Giove e Marte vi regaleranno delle nuove opportunità che dovrete saper sfruttare al meglio.

Vergine: la settimana dal 13 al 19 gennaio sarà per lo più tranquilla. Sabato e domenica saranno le giornate più noiose.

In ambito sentimentale potrebbero sorgervi dei dubbi sul partner. Per i single invece, sono previste delle buone novità. A livello lavorativo potrete fare nuovi incontri molto interessanti. Alcuni potrebbero decidere di affrontare nuovi investimenti. Attenzione però ad essere troppo precipitosi.