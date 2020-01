La seconda settimana del mese di gennaio entra nel vivo. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di mercoledì 8 gennaio. Vediamo come prosegue il cammino astrologico dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore giornata che inizierà con il piede giusto grazie alla Luna favorevole. Non rimandate nulla a domani. Attenzione solo da qualche incertezza di carattere lavorativo, un recupero arriverà il prossimo fine settimana.

Toro: per i sentimenti molto dipende dal tipo di relazioni che state vivendo, nel complesso però ci sono belle novità in arrivo.

Nel lavoro la routine potrebbe essere superata anche grazie ad un'azione speciale.

Gemelli: con la Luna che è nel vostro segno zodiacale ci sarà un maggiore creatività e più forza, soprattutto nei sentimenti. Nel lavoro continua il periodo di novità ma anche di affermazioni.

Cancro: per i sentimenti cercate di vivere con più serenità una storia, anche se questo periodo non sarà facile, visto i numerosi problemi che state affrontando. A livello lavorativo c'è agitazione nell'aria. Se si è chiusa una porta ora si apriranno nuove opportunità.

Leone: entro pochi giorni potranno arrivare proposte interessanti, sarà più facile parlare d'amore. Nel lavoro forti e responsabilità per voi, qualcuno vi sta mettendo sotto pressione pretendendo da voi qualcosa di difficile.

Vergine: in questa fase state vivendo maggiori contrasti, per questo motivo oggi cercate di farvi scivolare le cose addosso ed evitare complicazioni. A livello lavorativo tutto ciò che parte ora porterà successi e soddisfazioni.

Previsioni e oroscopo dell'8 gennaio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: se state vivendo una storia non ufficiale è probabile che scegliate di venire allo scoperto e metterla in luce. Nel lavoro attenzione ai piccoli contrasti a cui potrebbe andare incontro un po' difficili per i rapporti interpersonali.

Scorpione: con la Luna nel vostro segno zodiacale fate solo le cose che contano.

Nel complesso sarà un periodo sottotono. Al livello lavorativo siete pronti a qualcosa di nuovo, partenza entusiasmante per chi si cimenta in nuovi progetti.

Sagittario: in amore situazione difficile che non vanno più portate avanti. Se c'è una crisi bisogna affrontarla con coraggio. Nel lavoro potrebbero esserci delle spese di troppo, il consiglio è quello di evitare distrazione.

Capricorno: le storie che sono nate nel mese di dicembre possono continuare anche a gennaio. Dal 13 Venere sarà favorevole e andrà sfruttata al massimo. Nel lavoro i progetti vanno bene, c'è la possibilità di superare un problema grazie a Giove e Saturno nel segno.

Acquario: grazie a Venere favorevole i sentimenti tornano in primo piano. Nel lavoro dovete affrontare un cambiamento che non vi piace, forse un nuovo ruolo.

Pesci: il periodo è migliore per i sentimenti ma la Luna oggi potrà portare qualche dubbio. Attenzione alle gelosie di troppo. Nel lavoro qualche ritardo È possibile, ma non complesso questo sarà un oroscopo valido in vista del prossimo mese.