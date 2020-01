L'Oroscopo dell'amore per i single, dedicato alla giornata di mercoledì 8 gennaio, punta un riflettore sui progetti amorosi di ciascun simbolo zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Alcuni pianeti in opposizione creano attrito ed esortano alcuni segni zodiacali a portare pazienza e a superare il tutto con l'intuizione. Buone le sensazioni per lo Scorpione, Toro, Pesci, Acquario, Gemelli e Bilancia nelle previsioni astrologiche fortunate.

Un destino favorevole nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Venere è in posizione benefica per l'amore, ma gli astri presenti in Capricorno incrociano le loro energie in quadratura con i Nodi lunari, rendendo il tutto un tantino complicato. Nuove riflessioni fanno capolino nella mente e dovrete avere più pazienza in amore attendendo l'attimo giusto, quello che rivoluzionerà la sfera amorosa in modo imprevedibile.

Toro: Urano nel segno spinge a vivere una vita amorosa libera e indipendente.

Incrociando le sue energie con i Nodi lunari dal Cancro, potrete utilizzare le esperienze passate per progredire nelle nuove storie con maggiore consapevolezza. L'astro uraniano consiglia un modo di sedurre molto originale e frivolo.

Gemelli: Luna nel segno garantisce profondità di pensiero e sarete molto intuitivi nel captare gli influssi fortunati, per rivoluzionare la sfera amorosa con vigore. Molto curiosi, non vi fermerete a una valutazione superficiale ma approfondirete il tutto con un interesse maggiore, cercando connessioni favorevoli per l'amore.

Cancro: i Nodi lunari incrociano le loro energie con Sole ma in opposizione, provocando una mancanza di flessibilità che si fa sentire nella sfera amorosa. Piuttosto pungenti con Mercurio in opposizione, potreste decidere di ritirarvi in un silenzio riflessivo che di certo non giova all'avviamento delle nuove storie.

Leone: buoni gli influssi lunari dalla casa astrologica terza che creano nuove connessioni curiose, ampliando mente e cuore a nuovi spunti di apprendimento. Molto curiosi e frizzanti, vi approccerete all'amore in modo più simpatico e ironico, contrastando un'opposizione venusiana un po' pesantina per i sentimenti.

Vergine: Marte e Nettuno in quadratura rimescolano i pensieri e fanno confondere il sogno con la realtà. Luna in quadratura di certo non aiuta, creando un limite invalicabile nell'approfondimento delle sensazioni emotive. Non vi resta che contare sull'appoggio di Urano, capace di rivoluzionare il tutto in maniera imprevedibile.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di non dare una connotazione logica ai sentimenti, rendendo il tutto molto superficiale e incoerente.

Luna dai Gemelli elargisce una buona intuizione nei confronti delle nuove storie, ma provoca anche un atteggiamento discontinuo forse dovuto ad alcune esperienze passate che hanno fatto soffrire.

Scorpione: una spiccata capacità di valutazione è garantita da Saturno in congiunzione a Sole nel cielo astrologico del Capricorno. Apritevi quindi alle amicizie che potrebbero trasformarsi anche in qualcosa di più coinvolgente e profondo.

Sagittario: alcune insicurezze potrebbero rallentare il ritmo dinamico e sensuale di Marte nel segno e sono causate da un'opposizione lunare che pesa un po' sui sentimenti come un macigno.

Ma uno spiccato senso dell'humor sarà in grado di sdrammatizzare il tutto in modo molto ironico.

Capricorno: piuttosto testardi a causa degli influssi dei Nodi lunari in opposizione, la sfera affettiva diventa più complessa e potreste diventare troppo polemici. L'attività mentale però è straripante e non vi darete pace finché non avrete attuato alcuni progetti amorosi a cui lavorate da tempo. Venere vicino vi sosterrà.

Acquario: buono il trigono favorevole di Luna e Venere che elargisce benessere. Vi accosterete all'amore con una nuova armonia e così facendo, potrete vincere una quadratura marziana che quasi sfida a farvi perdere le staffe in amore.

Pesci: è un bel periodo per l'amore e Plutone, Giove, Saturno, Mercurio e Sole fanno il tifo per voi. Raffinati, diplomatici e sensibili, non passerete di certo inosservati. Nettuno poi garantisce eleganza e un savoir-faire davvero attraente. Confidate in queste armi vincenti e otterrete successo in amore.