L’Oroscopo del 9 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna in Cancro, questo aspetto scompiglia l’equilibrio di alcuni segni ma porta serenità e chiarezza mentale in altri simboli. I nativi della Bilancia saranno estremamente romantici, più del solito. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di giovedì 9 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: giornata insidiosa, dovrete in ogni modo stare alla larga dai piccoli problemi che emergeranno.

Avrete ben poca voglia di fare e soprattutto di parlare. Da qualche giorno non vi sentite bene, avete bisogno di tempo per rimettervi in sesto completamente. Rimandate le decisioni ad un altro momento.

Toro: tenete duro e presto tornerà il sereno in amore. Le coppie stanno vivendo un momento condito di discussioni e problemi di denaro. Questo giovedì permetterà di recuperare ogni cosa. Non avrete voglia di vedere gente e sarete tentati a mandare tutto a monte. Stringete i denti altrimenti farete una gaffe indimenticabile.

Sarete ancora più stressati del solito.

Gemelli: proteggete i sentimenti e il rapporto con le unghie e con i denti, non permettete a nessuno di mettersi in mezzo tra voi e il partner. Le vostre idee risulteranno assurde per gli altri ma per voi avranno un gran senso e le porterete avanti. Possibili soddisfazioni in serata.

Cancro: avete bisogno di viaggiare e di vedere il mondo. L’amore c’è ed è saldo, soprattutto in questa giornata. Siete di corsa da lunedì, per questo siete irritabili e lunatici. In giornata la Luna vi supporterà completamente ma state alla larga dalle insidie familiari. Nel lavoro avete bisogno di un maggior afflusso di denaro perché avete delle spese importanti da affrontare. Recupero generale.

Leone: il fisico e la mente, a partire da questa giornata, saranno in netto miglioramento.

Possibili entrate economiche, specie per i liberi professionisti. Cercate di essere meno sospettosi, non fa bene alla salute. Bene l'amore per le coppie che si frequentano già da un po' di tempo.

Vergine: avrete pochissimo tempo da dedicare alle persone a voi care, ma attenzione a non trascurare il partner e i figli troppo a lungo. I single lamenteranno delle mancanze. Nel lavoro/studio emergeranno nuovi compiti da portare avanti. Insomma, la situazione generale non sarà delle migliori e questo sarà un giovedì abbastanza scompigliato.

Bilancia: sarete molto romantici con il partner. Si riaccenderà la passione ma dovrete ben guardarvi dal non distrarvi nel lavoro. Proprio si quest’ultimo piano state vivendo una situazione turbolenta. Avete bisogno di una mano per portare avanti un progetto interessante.

La passione renderà questa serata molto intensa e indimenticabile.

Scorpione: la Luna vi renderà distratti, ma cercate di tenervi concentrati altrimenti rischierete di procrastinare. Sarete inclini alle arrabbiature, specie con i familiari. Parlate con chiarezza altrimenti rischierete delle brutte incomprensioni. La stanchezza primeggerà, non fate le ore piccole.

Sagittario: sarete molto attivi in questa giornata di giovedì. L’amore ritroverà il feeling di un tempo, la recente tempesta sarà superata. Occhio a quelle storie superflue, non trascinatevi dietro delle zavorre inutili. Non affaticatevi ulteriormente, sarete un pochino stressati.

Nel lavoro dovrete rimettere tutto a posto poiché ci sarà della confusione.

Capricorno: giornata valida per dare un taglio alle questioni insopportabili. In amore, coloro che sono in crisi dovranno prendere una decisione e magari chiudere la relazione. Sarà un giovedì sereno su altri fronti. Nel lavoro non ci saranno grosse difficoltà. Presto eventuali progetti potranno spiccare finalmente il volo. Salute in ripresa, ma attenzione agli spifferi.

Acquario: questo giovedì offrirà delle buone occasioni soprattutto ai single che desiderano innamorarsi. Quindi favoriti i sentimenti, gli incontri e gli appuntamenti.

A partire da questa giornata anche nel lavoro/studio otterrete dei validi risultati. La forma fisica risulterà buona anche se bisognerà fare attenzione alle tentazioni golose.

Pesci: contate su una Venere favorevole che vi supporterà nelle questioni di cuore. Le emozioni non mancheranno, ma sarà importante mettere il muso fuori di casa. Uscite, svagatevi e non pensate ai soliti problemi che vi tormentano quotidianamente. Nel lavoro qualcuno vi sottovaluta ma voi dimostrerete grandi capacità.