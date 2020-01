Il primo mese del 2020 sta per giungere al termine, è dunque interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete durante il mese di febbraio.

Per quanto riguarda la sfera lavorativa l'Oroscopo lascia presagire un mese abbastanza impegnativo, a riscontrare maggiori problematiche saranno i liberi professionisti e coloro i quali sono alla ricerca di un impiego. Buone notizie in amore, con Venere che entra nel segno e dona serenità ai sentimenti.

Non sarà un momento negativo per il fisico, tuttavia non sono da escludere giornate sottotono e particolarmente agitate.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo dell'amore per l'Ariete febbraio

Amore: con Venere che entra nel segno a partire dal 7 febbraio, questo secondo mese dell’anno si rivelerà molto positivo per i sentimenti. È arrivato per l’Ariete il momento di prendere una decisione, coloro i quali vivono una relazione che non va più bene o un rapporto in cui si sentono stretti, potrebbero decidere di mettervi un punto e iniziare una nuova vita.

Particolarmente a rischio saranno le relazioni con i nati sotto il segno del Cancro e del Capricorno, con questi segni, complice anche Saturno dissonante, potrebbero nascere non poche divergenze.

Al contrario chi vive un rapporto stabile, che davanti da lungo tempo, potrebbe pensare a nuovi progetti per il futuro, quello di febbraio infatti sarà un mese di cambiamenti, trasferimenti e nuove iniziative secondo l'oroscopo.

L’unica nota dissonante potrebbe essere rappresentata da Giove, che durante le prime due settimane del mese potrebbe portare alla nascita di contrasti riguardanti la gestione della casa o delle finanze. Tuttavia a partire dal 16 febbraio sarà possibile recuperare e chiarire le incomprensioni.

Il lavoro di febbraio per i nati sotto l'Ariete

Lavoro: il mese di febbraio si rivelerà ancora un tantino sottotono per quanto riguarda l’ambito lavorativo, soprattutto per coloro i quali si sono alla ricerca di un impiego o i liberi professionisti.

Secondo l’oroscopo durante il nuovo mese non mancheranno i grattacapi e le problematiche, ma con l’avvicinarsi dell’inizio di marzo molte questioni troveranno soluzione e l'Ariete andrà in contro ad un momento molto più vantaggioso e proficuo.

In ambito economico sarà meglio non fare passi azzardati, non sarà, infatti, periodo ideale per fare degli acquisti di tipo immobiliare o procedere con una vendita.

La salute secondo l'oroscopo per l'Ariete a febbraio

Salute: l'oroscopo lascia presagire [VIDEO] un febbraio faticoso dal punto di vista fisico.I nati sotto il segno dell'Ariete dovranno fare i conti con Giove e Saturno in opposizione, dunque non mancheranno le agitazioni e i momenti sottotono.

Qualcuno potrebbe vedersi costretto a prendersi una pausa a causa dello stress e della stanchezza accumulata, dei fastidi alla schiena o alle articolazioni renderanno necessario rallentare i ritmi.