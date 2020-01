Le predizioni zodiacali di mercoledì 29 gennaio 2020 sono pronte a mettere sul 'chi va là' coloro appartenenti ai segni preventivati in negativo. Un esempio su tutti: all'Ariete si profilano problemi di vicinato. Invece, volendo mettere in evidenza uno tra i simboli astrali più fortunati del 29 gennaio, la giornata di mercoledì riserverà belle emozioni in amore, quasi 'da mille e una notte!' ai nati nel segno del Cancro. A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci interrogando l'Astrologia riguardo i settori relativi al lavoro e all'amore.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: problemi di vicinato. Affascinanti e disinvolti, secondo le predizioni zodiacali, riuscirete ad attirare l'attenzione di più di una persona e in serata avrete solo l'imbarazzo della scelta. Le stelle vi regalano senso dell'equilibrio e capacità di organizzazione: proprio quello che vi ci voleva per guidare il vostro gruppo di lavoro e per arrivare dritti al traguardo. Piccoli problemi di vicinato.

Toro: conquiste in arrivo. Questo mercoledì 29 gennaio le predizioni zodiacali indicano che sarete i favoriti dalle stelle.

Ogni vostro desiderio si realizzerà come per magia: approfittatene, ma sappiate accontentarvi. Le stelle, in base a quanto messo in chiaro dalle predizioni zodiacali di mercoledì, vi daranno i suggerimenti giusti per conquistare la persona che vi ha fatto perdere la testa: ascoltatela. Marte in quadratura al segno.

Gemelli: piccola vincita al lotto! Qualche cambiamento in vista sul lavoro: un avanzamento di carriera o un aumento di stipendio, il trasferimento in un'altra sede o l'assunzione di nuovo personale.

In ogni caso, avrete tutto da guadagnarci. Possibilità di arrotondare le entrate con qualche piccola vincita al lotto o al superenalotto.

Cancro: emozioni da mille e una notte! Dopo un inizio di giornata un po' sotto tono, umore e voglia di emergere in crescendo. Una notizia che aspettavate da tempo giungerà all'improvviso e finalmente avrete la conferma che non solo siete bravi, ma che le vostre idee sono vincenti.

Emozioni da mille e una notte con una bella persona del segno del Toro.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: ottima forma fisica. Grazie al favore delle stelle, mercoledì quasi tutto filerà liscio come l'olio, sia che siate lavoratori dipendenti o che abbiate un'attività in proprio, sia che siate studenti che devono affrontare un difficile esame o giovani disoccupati in cerca di una prima occupazione. Buona la forma fisica e i sentimenti in generale.

Vergine: nuove conoscenze. Preparatevi ad un incontro galante con un look mozzafiato e a dir poco originale: non scoccherà la scintilla, ma quella di questo mercoledì sarà un'avventura che non scorderete più.

Per chi è in vacanza, le predizioni zodiacali indicano l'arrivo di nuove conoscenze: divertimento assicurato.

Bilancia: amore saltellante! Inizia un periodo in cui tutte le energie solari saranno rivolte all’interesse per le finanze, la cura della vostra abitazione e una prudenza generale istintiva del vostro segno. La Luna di mercoledì favorisce gli incontri con gli amici e la conoscenza di gente influente. Mercoledì sarà anche l’umore a saltellare, seppure fra alti e bassi, con una esuberanza invidiabile.

Scorpione: giornata un po’ tesa. Il partner in casa non vi risparmia le sue rimostranze, fuori si rimarcano errori e mancanze.

Poi in serata la tensione si placa. Conciliare doveri e impegni familiari non sarà facile, ma voi metteteci tutto l’impegno di cui siete capaci. Forse mancherà la solita verve: periodo teso e nessuna 'buona nuova!'.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: bene i sentimenti. L’attività lavorativa è molto buona, Giove è sempre pronto per agevolare la conclusione di affari, di raggiungere posizioni aziendali molto buone. La cassa è buona, Venere nel settore procura entrate oltre il previsto e rallenta le uscite o ne diminuisce l’entità. L'amore sembra resistere alle 'intemperie quotidiane'.

Capricorno: dedicate più tempo al riposo! Il Sole sarà una fonte di energia tutta da utilizzare possibilmente in luoghi che vi permettono una maggiore concentrazione. Cercate di dedicare più tempo al partner e fategli capire quali sono i vostri sentimenti: con un po' di serenità riuscirete a ritrovare l'intesa. Nel lavoro, prima di esporre delle nuove idee, accertatevi di essere ascoltati da chi interessa.

Acquario: novità per i single. Teneri e romantici, regalerete al partner attimi indimenticabili che lo convinceranno una volta per tutte del vostro amore. Grandi novità anche per chi è single: ma per ora, solo un'avventura.

In casa qualcuno potrebbe pretendere troppo da voi, facendovi sentire eccessivamente condizionati: decidetevi a parlarne chiaramente.

Pesci: finanze al top. Le predizioni zodiacali del giorno di mercoledì 29 gennaio annunciano che forse vi farete inutilmente confondere dalle opinioni contrastanti d'amici o conoscenti, sia in campo professionale che sentimentale. È invece il momento di raccogliervi in voi stessi e lasciare che gradualmente le decisioni emergano da sole. Ottimo il settore affari e finanze.