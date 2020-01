L'Oroscopo di febbraio del Toro, si prospetterà ricco di intriganti novità. L'influsso benevolo di Saturno, Plutone e Giove proteggerà ogni campo, sia quello sentimentale che quello lavorativo. Sarà dunque il momento di agire, poiché saranno favorite le idee e i progetti, oltre che gli incontri sentimentali. Marte in trigono dalla metà del mese, porterà una grande carica di energia e di fascino. Basterà saperla sfruttare al meglio, traendo spunto dalle previsioni astrali fortunate.

Il campo lavorativo indagato nell'oroscopo di febbraio del Toro

I primi giorni di febbraio, potreste trascinarvi ancora alcune difficoltà elargite da Mercurio in quadratura. Ma già dal 4 febbraio, la situazione cambierà notevolmente. Infatti l'astro mercuriano romperà la dissonanza ed entrando in Pesci, voi Toro potrete ricavare una grande forza di volontà. Più intuitivi e dinamici, sfrutterete un'intraprendenza che non avrà eguali, per far sì che i progetti a cui tanto tenete vedano la luce. Ottime opportunità si affacceranno in campo lavorativo, ma dovrete coglierle al volo con coraggio e un pizzico di temerarietà, per ottenere successo.

Voi che sarete alla ricerca di un lavoro, che vorreste realizzare un investimento o chi vorrà vedere realizzato un progetto, sarà aiutato da questo periodo molto fortunato. Marte in posizione di sestile astrologico già dalla metà del mese, porterà grandi energie e successi. Sarete protetti da Giove, il pianeta della grande fortuna, che vi darà la carica giusta per agire e per raccogliere i frutti di ciò che avete seminato.

Dovrete saperla usare e sfruttarla al massimo, per riscuotere grande successo. La sinergia Urano-Mercurio infatti sprigionerà tanta voglia di rivoluzionare la solita routine, infondendovi il desiderio di fare cose insolite e aprirvi a nuovi lavori. Se oserete dunque, potrebbe capitare che intraprenderete una strada pensando che sia quella giusta e quasi senza rendervene conto, vi ritroverete incanalati in nuove direzioni dettate dagli astri favorevoli.

Emozioni d'amore nelle previsioni astrali del Toro per il mese di febbraio

Febbraio sarà un mese ricco di novità sentimentali e di eccitanti opportunità. Le emozioni voleranno e saranno tutte da vivere intensamente, poiché elargite da Venere in sestile. Per la prima parte del mese sarete nervosi e irascibili, ecco perché dovrete evitare discussioni con il vostro partner. Solo chi sarà in crisi da molto tempo, vedrà il rapporto di coppia sgretolarsi e allora sarà il caso di dare un taglio netto ad un rapporto ormai usurato. Questo mese sarà quello giusto per una risoluzione equa atta a risolvere un problema sentimentale che fino a questo momento, non avevate saputo sciogliere.

Girandoci intorno in modo alquanto snervante, sarà Mercurio che giungerà in aiuto offrendo la risoluzione su un "piatto d'argento". Per voi Toro single alla ricerca dell'anima gemella, la seconda parte del mese di febbraio potrebbe dare una svolta decisiva alla sfera sentimentale. Quindi se l'avvio del mese sarà alquanto complicato per l'amore e potreste stentare a fare nuove conoscenze, dalla seconda metà di febbraio Marte vi proteggerà, garantendo un potere seduttivo senza eguali. Uno charme accattivante e sensuale, sarà un'arma vincente nelle vostre mani e potrà garantire maggiore indipendenza e forza.

Così carichi di energia dirompente, riuscirete ad avere più fiducia in voi stessi, aprendovi anche all'amore. Conseguire ogni obiettivo che vi sarete prefissati, dipenderà molto da voi e Urano sarà sempre presente a spalleggiarvi con coraggio e imprevedibilità. Anche se febbraio quindi sarà un mese breve, potrà portare tantissime emozioni e sorprese a voi nati sotto il segno del Toro. Basterà solo che vi lasciate andare, rimettendo in moto il cuore.