Le previsioni astrologiche per la prima sestina dello zodiaco, nel fine settimana che intercorrerà fra sabato 1° e domenica 2 febbraio, vedranno come protagonisti indiscussi dell'amore i nativi dei segni del Toro (grazie alla Luna nel loro segno) e del Leone, il quale avrà accanto molti affetti soprattutto nelle due serate.

Se le cose sul fronte lavorativo finalmente “gireranno” dalla parte dei nati dei segni del Cancro e dei Gemelli, lo stesso non si potrà dire del segno dell'Ariete, alle prese con un alto tasso di stress e nervosismo.

Di seguito, le previsioni astrologiche del fine settimana indicato per i primi 6 segni dello zodiaco.

Dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: dovrete assolutamente trovare qualcosa che vi rilassi durante questo weekend perché, oltre ad avere stress a picchi molto elevati, le prospettive di lavoro nella giornata di domenica potrebbero essere a dir poco numerose. L'amore per il momento non vi darà le soddisfazioni che cercate.

Toro: ci sarà qualche momento romantico sabato che sicuramente incentiverà una proposta interessante nei confronti del partner.

Tanta passionalità vi attenderà durante la domenica, ma darete attenzioni anche alle amicizie che avranno bisogno del vostro supporto. Ottime le prospettive di fare shopping o un grosso acquisto.

Gemelli: sul lavoro le cose andranno decisamente meglio, sia in ambito pratico che in quello burocratico con risoluzioni davvero efficaci per la vostra prospettiva di guadagno. Qualche piccola negligenza da parte vostra sarà deleteria per il vostro rapporto di coppia, ma saprete come sanarla adeguatamente e recuperare al meglio.

Siete in ripresa.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: il lavoro sarà una delle poche soddisfazioni in cui veramente vi sentirete realizzati durante questo fine settimana. Le faccende burocratiche sicuramente saranno decisamente più risolvibili rispetto a quelle sentimentali, mentre dovreste fare attenzione alle energie che scarseggeranno, soprattutto nelle due serate di sabato e domenica. Sarete molto impegnati.

Leone: sarà il momento di fare un viaggio o una gita che vi faccia distrarre e ricaricare di energia. L'amore avrà modo di maturare ulteriormente anche grazie ad un progetto particolare che vedrà coinvolto il vostro lato più tenero. Avrete accanto gli affetti più cari nelle due serate. Lavoro in sospeso, per il momento. Ma la vostra mente sarà già attiva per idee future.

Vergine: dei dissidi all'interno della coppia purtroppo porteranno molta discordia fra voi e il vostro partner. Saprete come distrarvi con gli amici e con i parenti, ma cercate di trovare un modo per ristabilire l'equilibrio nella vostra relazione.

Gli affari saranno molto redditizi domenica.