Le previsioni astrologiche dei mesi di gennaio e febbraio ci informano sull'andamento dell'Ariete nel periodo considerato. Scopriremo anche le caratteristiche principali dei nati sotto questo segno.

Il mese di gennaio dell'Ariete

Il mese di gennaio risulterà essere molto proficuo per i nati sotto il segno dell'Ariete. Sarete particolarmente energici e vitali, avrete voglia di mettervi in gioco e catalizzerete l'attenzione di molte persone. Il vostro modo di agire, risulterà particolarmente gradito e sarete in grado di mostrare tutta la vostra bontà d'animo.

Sarete molto impegnati, soprattutto sotto l'aspetto lavorativo e professionale. Avrete qualche difficoltà sul vostro cammino, le supererete in maniera brillante e con estrema facilità.

Il mese di febbraio

Il mese di febbraio risulterà essere un periodo alquanto impegnativo. Sotto l'aspetto sentimentale sarete particolarmente apprezzati e il lavoro non vi distrarrà dagli impegni familiari. Attenti alla salute, i pesanti carichi di lavoro potrebbero giocarvi brutti scherzi. L'ambiente lavorativo risulterà essere particolarmente sereno, contribuite a renderlo tale e non cercate inutili polemiche e 'scheletri nell'armadio'.

Le caratteristiche del segno

Appartengono al segno dell'Ariete, coloro che sono nati tra il 21 marzo e il 20 aprile. Particolarmente nota é la loro voglia di primeggiare e di tuffarsi in tante attività, che però difficilmente portano a compimento. Proverbiali risultano essere l'energia e la forza, con le quali decidono di farcire le loro giornate e le loro attività. Il segno dell'Ariete é, astrologicamente parlando, accostato a Marte. Questo pianeta dona estremo coraggio e aggressività ai nati sotto questo segno zodiacale. Altra caratterisitca importante è quella di voler essere autonomi, gli Arieti non si vogliono affidare a nessuno per curare i propri interessi o risolvere i loro problemi. Il fatto di essere un segno di Fuoco garantisce esplosività e voglia di fare a questo segno. Il dinamismo risulta essere una caratteristica importante, difficilmente troveremo i nati sotto il segno dell'Ariete in completo stato di relax.

Anche a costo di sembrare poco umili, sono convinti di essere i migliori e di poter avere la meglio contro qualsiasi avversario e in tutti gli ambiti in cui si cimentano. Gli sport che preferiscono sono certamente quelli di contatto, tra tutti potremmo citare il calcio e il rugby. L'elemento fondamentale che contraddistingue il segno dell'Ariete é l'audacia, si nota particolarmente nelle attività da intraprendere e nei rapporti interpersonali.