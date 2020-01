L'Oroscopo di domani venerdì 10 gennaio 2020 è pronto a dare nuove soddisfazioni a voi lettori, amanti le previsioni zodiacali quotidiane. In evidenza, come da titolo, l'andamento astrale sul prossimo venerdì, messo sotto analisi in merito ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata al quinto giorno della settimana? Come da titolo iniziale, in prima lista e ben sostenuto a "quattro mani" da una meravigliosa Luna in trigono a Nettuno, l'Ariete, il Cancro e il Leone.

Agli appartenenti al fortunato terzetto si prospetta un periodo davvero positivo sotto tanti aspetti. Tra gli altri segni, ad avere un finale di settimana positivo saranno di sicuro gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dei Gemelli o della Vergine, al momento valutati a quattro stelle. Periodo in salita, intanto, secondo le indicazioni presenti nelle previsioni zodiacali del 10 gennaio, per gli amici nativi in Toro, in questo frangente valutati con la spunta relativa ai periodi "sottotono".

Scopriamo qualcosa di più andando ad analizzare la giornata prima dell'avvio del nuovo weekend, prima però è consigliabile dare una sbirciata alla classifica stelline posta subito a seguire.

Classifica stelline 10 gennaio 2020

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la prima tranche dello zodiaco ha già decretato i vincenti e i perdenti del momento, ovviamente in seno al prossimo venerdì di fine settimana. La nuova classifica stelline interessante il giorno 10 gennaio, come anticipato in apertura mostra in primo piano Ariete, Cancro e Leone. A godere di una certa positività tra i restanti, anche Gemelli e Vergine, in questo frangente valutati a quattro stelle. A questo punto non rimane altro da fare se non mettere in chiaro il riepilogo complessivo espresso nella scaletta posta a seguire:

★★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Toro;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 10 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Il vostro umore questo venerdì sarà alle stelle: merito di un traguardo raggiunto oppure di una cascata di emozioni riguardanti gli affari di cuore. Non vi resta che godere di questa bella giornata fino in fondo, senza mettere paletti di sorta. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, le stelle da domani faranno sul serio e vi regaleranno la consapevolezza che la vita possa cambiare, migliorare da un giorno all'altro. Una complicità mentale ai massimi livelli vi consentirà di stabilire un perfetto dialogo con il partner e ristabilirete la serenità nella coppia. Single, vi sentirete motivati e ve la spasserete alla grande. In molti preferirete divertirvi con gli amici di sempre, magari viaggerete, farete nuove esperienze e conoscerete persone speciali, con le quali condividerete piacevoli passioni e grandi progetti.

Nel lavoro, sono in arrivo dei cambiamenti da prendere con grande entusiasmo: da tempo ne sentivate il bisogno vero? La vostra spiccata intuizione farà volare in alto gli affari ed ogni progetto andrà sicuramente in porto.

Toro: ★★★. Sarà propizia per il riposo la giornata di venerdì in imminente arrivo, diciamo pure per poco altro. In questo caso, le predizioni giornaliere vedono poco soddisfacente questa parte della settimana, con il respiro abbastanza tirato soprattutto in merito agli affetti e ai sentimenti in generale. In amore, peggiorerà di molto l'atmosfera astrale rispetto ai giorni scorsi.

Con la Luna ostile, toccherà a voi calmare, rassicurare, le persone care, rendere più accogliente l'ambiente domestico e far star bene il vostro partner. In coppia non confidate troppo sulla fortuna, tenete un profilo basso ed accontentatevi di quello che avete, senza chiedere altro, non e il momento, meglio rimandare. Single, sotto tiro della Luna, il passato offrirà motivo di tensioni e conflitto, così non avrete nessuna voglia di vedere gente. Nel lavoro, rimuginare sui fatti vostri potrà esservi d'aiuto per restare calmi, a meno che un'emergenza non vi trattenga sul posto dove opererete, rendendovi così ancora più nervosi.

Gemelli: ★★★★. Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in generale è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. L'Astrologia consiglia pertanto di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità, ok? L'amore, vi porterà speranza ed avrete grandi soddisfazioni che dissiperanno eventuali vostri dubbi. Il futuro vedrà anche un miglioramento del presente e vi sentirete ispirati, per cui non esitate a seguire il vostro intuito e fate dei progetti insieme a chi amate. Single, rallegratevi, perché non è detto che la vostra solitudine debba durare in eterno.

Già in questa giornata, un incontro inaspettato potrebbe schiudervi nuove prospettive, abbiate fede. Nel lavoro, un vento susciterà entusiasmo ed allegria allontanando qualche nuvola che si era fermata nei giorni scorsi sul vostro cielo. Le vostre idee saranno redditizie, cercate quindi di metterle in pratica con prontezza.

Astrologia del giorno 10 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Questo giorno di fine settimana lavorativo per voi Cancro partirà sicuramente meglio di molti altri vissuti in precedenza. Splendide le cinque stelline di oggi, in questo caso favorite dalla Luna in trigono a Nettuno: momenti speciali daranno sicuramente ottimi spunti per alcune belle novità.

Le previsioni di venerdì preannunciano in amore, che grazie all'appoggio di un cielo assolutamente fantastico, la giornata acquisterà energia e vivacità. Favorite, almeno sulla carta, tutte le iniziative in ambito affettivo, anche le più ardite. Vi attenderanno così conferme e serenità nella vita di coppia. Single, complice la Luna, vi sentirete padroni del mondo intero. Gli astri molto favorevoli, renderanno brillante l'umore e fantastici i programmi della giornata, magari con incontri e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia. Nel lavoro, cercate solide fondamenta che saranno utili per il futuro a lungo termine perché la vostra determinazione ad affermarvi sarà inarrestabile.

Leone: ★★★★★. Una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione! L’amore vi regalerà una giornata eccitante, la passione sarà al top e sarete davvero molto felici. I pianeti saranno decisamente a vostro favore e nulla potrà scalfire la sintonia con il partner. Single, l'allegria e una discreta forma fisica influiranno beneficamente sulle iniziative della giornata, che prevederanno incontri piacevoli e curiosi, lunghe chiacchierate con gli amici, programmi divertenti per la serata. Magari un'amicizia per alcuni, potrà trasformarsi in un qualcosa di più importante e profondo. Nel lavoro, state portando avanti con grande precisione le mansioni affidate.

Per tutti ci saranno sicuramente in vista cambiamenti notevoli. L’appoggio di alcune persone influenti darà modo ai vostri progetti di andare in porto e potrete guardare al futuro con ottimismo.

Vergine: ★★★★. Potrebbe rivelarsi quasi un terno al lotto per molti di voi Vergine la giornata in arrivo. Il cielo astrale brillerà come non mai, con in primo piano la specularità positiva al 90% offerta dalla meravigliosa Venere in Acquario, nel frangente in trigono alla Luna in Cancro. L'oroscopo di domani 10 gennaio consiglia in amore una certa concentrazione: avrete un immenso bisogno di sicurezza emotiva.

Non girateci intorno per farlo capire al vostro partner, ok? Diciamo che basterà essere voi stessi in completa sincerità. Single, la fortuna sarà sicuramente dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno bene, il che vi darà sicuramente la forza per mettere in pratica i vostri buoni propositi. Nel lavoro, un incontro straordinario potrebbe essere in vista ed alcune idee un po' eccentriche potrebbero effettivamente sfociare in un progetto promettente.

