Oroscopo per tutti i segni zodiacali per il mese di febbraio 2020: novità in arrivo per il segno zodiacale del Toro e del Capricorno e mese fortunato per i segni zodiacali di fuoco, ovvero Ariete, Leone e Sagittario, in particolar modo per quest'ultimi ci saranno delle sorprese dal punto di vista passionale. La costellazione dei Pesci che transiterà nel prossimo mese favorirà il segno della Vergine mentre sarà a sfavore per il segno zodiacale dell'Acquario e della Bilancia che saranno ulteriormente svantaggiati anche dall'energia negativa di Marte.

Vediamo in dettaglio quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per il prossimo mese di febbraio.

Oroscopo mensile, febbraio 2020: previsioni astrali da Ariete a Gemelli

Ariete: mese promettente per il segno zodiacale dell'Ariete. Si presenteranno delle opportunità interessanti, tutte da esaminare e da valutare con una certa attenzione. Gli svantaggi, però, non saranno da sottovalutare, ecco perché sarà il caso di andarci con i piedi di piombo. Buone notizie anche per i single: il mese di febbraio potrebbe essere il periodo giusto per prendere un'iniziativa con una persona che vi interessa già da un po' di tempo.

Toro: novità intriganti con l'arrivo del mese di febbraio. Sul piano del lavoro ci potranno essere alcuni cambiamenti positivi mentre per chi è in cerca di un'occupazione forse questo potrebbe essere il mese giusto per presentare qualche curriculum e avere qualche buona speranza di trovare un impiego. Essere fiduciosi ed ottimisti sarà l'atteggiamento giusto per affrontare il prossimo mese.

Gemelli: difficoltà in arrivo e relativa ansia.

Un pensiero fisso nella vostra testa non vi farà trascorrere le giornate in modo sereno. Il dialogo e la confidenza con qualcuno fidato aiuteranno ad alleviare le vostre preoccupazioni. Verso fine mese la situazione potrebbe migliorare.

Predizioni astrali febbraio da Cancro a Vergine

Cancro: non tutte le giornate possono essere positive. Febbraio alternerà momenti di difficoltà a periodi più tranquilli. Il lavoro sarà abbastanza impegnativo in questo mese e dovrete vedervela anche con qualche disguido all'interno della coppia.

Tuttavia, l'andamento del mese non sarà del tutto negativo: avrete modo di passare anche alcune giornate piacevoli.

Leone: vi sentite appagati e in ottima forma. Uno stato d'animo che favorirà il buon umore e migliorerà anche il vostro rapporto di coppia, dove sicuramente non mancherà il romanticismo e la passionalità. Novità in arrivo anche per chi è in cerca dell'anima gemella.

Vergine: mese fortunato, quello di febbraio, per i single alla ricerca di un partner. La persona che ha conquistato il vostro cuore potrebbe finalmente accettare o chiedervi un appuntamento dove magari approfondirete il vostro rapporto, per ora, di semplice amicizia.

Positività in arrivo anche per le coppie.

Previsioni astrologiche per il mese di febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia: il posizionamento di Marte non influirà positivamente sui nati sotto il segno della Bilancia. Troppe persone parlano alle vostre spalle e vi sentite stanchi per questa situazione intollerante. Non intendete affatto cambiare voi stessi per il volere gli altri ma il vostro cinismo sta provocando un allontanamento da parte di qualcuno che, un tempo, era vostro amico intimo.

Scorpione: non ci sarà alcuna novità rilevante per il mese di febbraio ma in compenso vivrete situazioni positive sia in amore e anche sul lavoro.

Febbraio sarà un mese tranquillo dove non mancheranno delle serate gradevoli in buona compagnia.

Sagittario: novità in arrivo per quanto riguarda le coppie più 'datate'. Una notizia inaspettata rivoluzionerà la vostra situazione ma, allo stesso tempo, porterà felicità all'interno della coppia. Per le giovani coppie, invece, febbraio sarà un mese di sorprese e di romanticismo.

Capricorno: dal punto di vista professionale, si presenteranno delle proposte di una certa importanza, proposte che saranno da prendere in considerazione in quanto potrebbero finalmente dare una svolta decisiva alla vostra carriera.

Fortuna in arrivo anche per i giovani single in cerca di un amore.

Acquario: Marte trasmetterà negatività ai nati sotto il segno dell'Acquario e questo non influirà positivamente sulla vostra vita. Sul fronte lavorativo avrete un rallentamento, sarete poco produttivi e privi di ispirazione, mentre nel rapporto di coppia, il vostro partner potrebbe lamentare una certa monotonia e una mancanza di passionalità.

Pesci: gli strani comportamenti da parte di una certa persona vi faranno insospettire. Anche il vostro partner potrebbe suscitare gelosia, forse anche immotivata. Per quanto riguarda i single, invece, non sono previste novità rilevanti per il mese di febbraio: l'arrivo della primavera potrebbe essere la svolta per un eventuale storia d'amore.