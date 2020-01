L'Oroscopo di questa domenica 19 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Gemelli e del Cancro rilassarsi e recuperare energie, mentre Toro e Pesci saranno un po' giù morale. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Ariete: in genere amate fare di testa vostra ma questa domenica cercherete di ascoltare i consigli di qualcuno, altrimenti vi troverete in forte difficoltà. Siete molto stanchi e stressati a causa del lavoro, cercate di risposarvi perché secondo l'oroscopo tutto migliorerà già da lunedì.

11° Bilancia: c'è di buono che è domenica e potrete riposarvi, ma vi state lasciando andare un po' troppo, dovete fare ritmi più regolari e mangiare in maniera più sana o non tornerete in forma. Questa domenica riposatevi. Approfittatene per fare una bella passeggiata, non potrà farvi che bene.

10° Acquario: siete stranamente poco attivi, sembra che abbiate mandato la mente in sovraccarico durante la settimana. In fondo è domenica e potrete approfittarne per ricaricarvi un po'. State con la vostra famiglia e non pensate al lavoro.

9° Toro: siete un po' avviliti, ma questa domenica potrete finalmente riposarvi. Fate un buon pranzo e godetevi la famiglia. L'unico consiglio è quello di non rilassarsi troppo, andate a dormire presto e iniziate ad organizzarvi per lunedì. Vedrete che sarà una settimana proficua.

8° Pesci: l'oroscopo vi vede un po' giù di morale, ma esclusivamente per causa vostra. Le cose vanno bene, avete trovato equilibrio sul lavoro e avete una vita di coppia perfetta, purtroppo però proprio non riuscite a farvi scivolare addosso il giudizio di alcune persone.

Non dateci peso e concentratevi su voi stessi.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Leone: riceverete una splendida notizia che vi metterà di buonumore e questa domenica potrebbe rivelarsi perfetta, tuttavia state attenti ai litigi, mantenete la calma e non lasciatevi trasportare dall'ira come al vostro solito.

6° Cancro: secondo l'oroscopo sarà una buona giornata, cercate di approfittarne per recuperare energie.

Il consiglio migliore, per voi amici del Cancro, è quello di godervi la vostra famiglia. Uscite con loro, trascorrete una bella giornata e tutto andrà per il meglio.

5° Gemelli: la parola d'ordine dovrà essere relax. Basta pensare al lavoro, basta essere iperattivi, fate qualcosa di rilassante. Una curiosa telefonata potrebbe riservare una piacevole sorpresa.

4° Vergine: una persona che vi piace sarà molto presente per voi in questa domenica, godetevi la sua compagnia.

Organizzatevi per il lunedì perché sarà una settimana buona, ma faticosa ed è meglio iniziarla senza stressarsi troppo.

Le prime tre posizioni

3° Scorpione: L'oroscopo di questa domenica vi vede sul podio. Sarà una splendida giornata, non dovrete fare altro che pensare a voi stessi, coccolatevi, fate quello che più vi piace e andrete a dormire felici e soddisfatti.

2° Capricorno: siete riusciti a gettarvi alle spalle i brutti pensieri e potrete finalmente divertirvi e rilassarvi un po'.

Di giorno state con i vostri familiari e godetevi una giornata di relax, mentre la sera potrete scegliere se restare a casa o accettare un invito. In entrambi i casi, vi sentirete molto appagati.

1° Sagittario: questa domenica le stelle saranno decisamente con voi. La parola d'ordine sarà divertimento, fate quello che amate e coinvolgete le persone a voi care. Vi divertirete un mondo e farete il pieno di energie positive. Giornata praticamente perfetta sotto ogni punto di vista.