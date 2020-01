Le previsioni zodiacali del 9 febbraio ci informano sull'andamento lavorativo e professionale. Nei segni di Fuoco, il Leone affronterà un colloquio con i superiori, mentre in quelli di Terra, il Capricorno potrebbe guadagnare di più. Tra i segni d'Aria, la Bilancia vorrebbe cambiare lavoro, mentre in quelli d'Acqua, il Cancro si prenderà una pausa lavorativa.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: il lavoro risulterà non essere affatto agevole, alcune situazioni professionali vi impediranno di essere sereni e di svolgere al meglio la vostra consueta attività.

Leone: i vostri superiori hanno chiesto di potervi parlare. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta, ci potrebbero essere dei cambiamenti ma non è detto che debbano essere per forza negativi.

Sagittario: riceverete delle proposte molto importanti, alcune di esse potrebbero elevare il vostro ruolo. Siate pronti a ragionare e dimostrate di essere ambiziosi e di voler raggiungere sempre il massimo.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: un progetto per il quale state lavorando non vi soddisfa particolarmente.

Purtroppo, il lavoro è fatto anche di questo, non sempre si può fare ciò che si ritiene più opportuno.

Vergine: trovate qualche momento per rilassarvi, il lavoro vi sta prendendo parecchie energie. Non abusate del vostro fisico e cercate di recuperare, ricaricate le batterie a dovere e ripartite più forti di prima.

Capricorno: volete buttarvi in un progetto che potrebbe portarvi molti benefici, soprattutto economici.

Valutate bene il tutto e siate pronti, se lo riterrete opportuno, a fare grossi sacrifici.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: il vostro lavoro ultimamente non vi soddisfa, vedete se riuscite a trovare situazioni che possano fare al caso vostro. Gli stimoli sono tutto nella vita e il lavoro non sfugge davanti a questa grande verità.

Acquario: i vostri superiori sono fermamente convinti che potete fare molto di più.

Siete professionalmente irreprensibili e avete quella voglia di arrivare che non sempre si riscontra nelle persone.

Bilancia: pensateci bene prima di lasciare la strada vecchia per intraprendere quella nuova. Non siete nelle condizioni di poter fare salti nel vuoto, siate sereni nella vostra scelta e non pensate a voli pindarici.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: oggi avete deciso di prendervi una pausa, pensate ai vostri hobby, per una volta lasciate il lavoro da parte. La vostra professione è importante ma lo è anche ricavarsi qualche momento per sé stessi.

Scorpione: siate diretti come sapete fare voi, evitate di subire le decisioni e fatene un'arma da usare a vostro vantaggio.

Avete doti professionali sopra la media, non fatevi prendere in giro da chi ne sa meno di voi.

Pesci: è arrivato il momento di cambiare. Vi potrebbe dispiacere il fatto di lasciare dei colleghi a cui tenevate molto, in questo momento però dovrete pensare a voi stessi e al vostro futuro.