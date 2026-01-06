L'oroscopo del 7 gennaio porterà sorprese a tutti i segni dello zodiaco. L'Ariete dovrà stare attento a non fare troppe polemiche inutili, mentre i Pesci potrebbero veder realizzati alcuni sogni. Il Cancro sarà particolarmente sensibile.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete

Voi sentite un fremito nelle membra, una voglia di correre che mal si concilia con la lentezza di questa giornata. Marte vi suggerisce prudenza: non è il momento di abbattere muri, ma di osservare dove si trovano le porte. La vostra energia è preziosa, non dissipatela in sterili polemiche con chi non ha la vostra visione.

Nel pomeriggio, un incontro inaspettato potrebbe regalarvi un’intuizione su un progetto che credevate perduto.

Toro

Voi cercate la stabilità, eppure oggi la terra sembra vibrare sotto i vostri piedi. Venere vi invita a lasciar andare quel bisogno di controllo che a tratti vi soffoca. aprite le finestre della vostra casa interiore: lasciate che il vento del cambiamento porti via la polvere del passato. In amore, evitate di pesare le parole su una bilancia d’oro; a volte un silenzio condiviso vale più di mille rassicurazioni.

Gemelli

La vostra mente è un alveare operoso, ma oggi correte il rischio di smarrire la regina. Mercurio vi spinge verso mille direzioni, rendendovi brillanti ma frammentati.

Cercate di focalizzare il vostro intelletto su un unico obiettivo concreto. Verso sera, la stanchezza potrebbe farsi sentire: concedetevi il lusso di non rispondere a ogni messaggio. La solitudine sarà la vostra migliore consigliera per pianificare i prossimi passi.

Cancro

Voi siete creature di luna, e oggi la vostra sensibilità è ai massimi livelli. Avvertite le emozioni altrui come se fossero le vostre, e questo può essere un fardello pesante. Proteggete il vostro spazio sacro. E' il momento ideale per dedicarvi a un’attività creativa che non debba essere mostrata a nessuno. Nel lavoro, fidatevi del vostro sesto senso: quella strana sensazione su un collega o un affare si rivelerà corretta entro poche ore.

Leone

Voi brillate di luce propria, ma oggi le stelle vi chiedono di essere il sole che scalda, non quello che abbaglia. C’è qualcuno vicino a voi che ha bisogno del vostro calore senza il peso del vostro giudizio. La sfera professionale vi richiede pazienza: i frutti di ciò che avete seminato a dicembre stanno maturando, ma non sono ancora pronti per il raccolto. Coltivate l’umiltà, e scoprirete alleati dove prima vedevate solo spettatori.

Vergine

L’ordine è il vostro tempio, ma oggi un piccolo caos busserà alla vostra porta. Non respingetelo con fastidio. In quella macchia di disordine si nasconde l’opportunità di rivedere una strategia che non funzionava più. Le stelle vi consigliano di curare il corpo: un’attenzione in più alla vostra dieta o un momento di relax fisico farà miracoli per la vostra lucidità mentale.

Ricordate che non tutto deve essere perfetto per essere giusto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia

Voi cercate l’armonia, eppure oggi il mondo sembra stonare. La dissonanza che avvertite non è fuori di voi, ma è il riflesso di un desiderio che state soffocando per compiacere gli altri. Osate essere sgradevoli, se necessario, per difendere la vostra verità. In serata, la bellezza vi verrà in soccorso: un libro, un brano musicale o un’opera d’arte vi restituiranno il centro di gravità che temevate di aver perso.

Scorpione

Il vostro sguardo scava sempre nel profondo, e oggi troverete un tesoro dove altri vedono solo fango. La vostra intensità è la vostra forza, ma usatela con parsimonia. Non tutti sono pronti a reggere il peso della vostra verità.

Sul fronte finanziario, è il momento di essere cauti: analizzate i dettagli prima di firmare o promettere. Un segreto che custodite da tempo potrebbe iniziare a pesare meno se deciderete di condividerlo con la persona giusta.

Sagittario

Voi guardate sempre all’orizzonte, ma oggi le stelle vi chiedono di guardare dove state mettendo i piedi. Il desiderio di fuga è forte, ma ci sono nodi nel qui e ora che richiedono la vostra freccia. Siate onesti con voi stessi riguardo a una spesa eccessiva o a una promessa fatta con troppa leggerezza. Il vostro ottimismo resta intatto, ma oggi deve essere accompagnato da una solida dose di realismo pratico.

Capricorno

Voi siete i maestri della vetta, e il 7 gennaio vi trova già pronti alla scalata.

Tuttavia, Saturno vi ricorda che anche i più forti hanno bisogno di fermarsi a prendere fiato. Non caricatevi sulle spalle le responsabilità di chi non vuole camminare. Nel lavoro, una vostra idea verrà finalmente ascoltata, ma dovrete esporla con meno durezza del solito. La dolcezza non è debolezza, è una strategia che ancora non avete esplorato abbastanza.

Acquario

Voi vivete nel futuro, eppure oggi il presente vi reclama con forza. C’è una questione burocratica o domestica che non può più essere rimandata. Affrontatela con lo spirito innovativo che vi contraddistingue e troverete una soluzione geniale in metà tempo. Le amicizie saranno protagoniste: una conversazione con una persona che non sentite da tempo aprirà nuovi scenari mentali.

restate aperti all’impossibile.

Pesci

Voi nuotate in acque profonde, e oggi il mare è calmo ma denso di presagi. La vostra intuizione è quasi magica: potreste sognare qualcosa che si avvererà o avvertire una chiamata prima ancora che il telefono squilli. Usate questa connessione con l’invisibile per guarire una vecchia ferita emotiva. L’amore vi sorride, ma richiede che voi usciate dal vostro guscio e mostriate la vostra vulnerabilità senza paura di affogare.