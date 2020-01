Nel weekend dell'1 e 2 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Urano e la Luna nel segno del Toro, mentre Venere e Nettuno stazioneranno in Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Marte nell'orbita del Sagittario. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro e Mercurio assieme al Sole saranno nel domicilio dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: intuitivi. Urano nel segno in sestile a Mercurio donerà probabilmente ai nativi una buona dose di intuitività, che sarà bene indirizzare nei progetti professionali dei liberi professionisti.

2° posto Capricorno: stacanovisti. La stanchezza sarà bandita dal vocabolario nativo, grazie allo sfacciato favore dei Pianeti Lenti, in quanto risulteranno stacanovisti durante lo svolgimento delle attività pratiche del fine settimana.

3° posto Vergine: finanze top. Il settore economico dei nati del segno attraverserà, con ogni probabilità, una giornata florida tanto che molti tra loro vorranno e potranno concedersi un'intesa sessione di shopping.

I mezzani

4° posto Leone: grintosi. Weekend dove la grinta potrebbe essere il piatto forte in casa Leone, difatti gli ostacoli presumibilmente non mancheranno come, d'altronde, sarà presente all'appello anche una determinazione invidiabile.

5° posto Sagittario: famiglia d'origine. Il focus odierno sarà probabilmente orientato verso un'annosa faccenda riguardante la famiglia originaria, per il quale sarà richiesto il loro supporto.

6° posto Acquario: umore flop. Il tono umorale potrebbe non essere ai massimi livelli questo fine settimana per i nativi, tanto che alcuni tra loro declineranno un invito mondano anziché presentarsi col muso lungo.

7° posto Pesci: attriti lavorativi. L'ambiente professionale nasconderà presumibilmente qualche insidia che sarà motivo di discussione con un collega pignolo. Dare sfoggio di un pizzico di diplomazia li aiuterà ad uscire indenni dal diverbio.

8° posto Scorpione: pessimisti. Il bicchiere sarà, almeno per questo fine settimana, mezzo vuoto agli occhi dei nati Scorpione che assumeranno un mood pessimista, il quale non farà altro che attrarre altre negatività.

9° posto Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano motivazioni valide, i nativi questi due giorni potrebbe provare l'avverso sentimento della gelosia verso l'incolpevole amato bene.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. Le molteplici incombenze pratiche del weekend potrebbero risultare troppe rispetto alle energie di cui disporranno, e ciò farà inevitabilmente emergere dello stress.

11° posto Gemelli: bugiardi. Una menzogna detta dai nativi giorni addietro avrà buone chance di uscire allo scoperto nella giornata di sabato. Cospargersi il capo di cenere sarà la mossa ideale.

12° posto Ariete: bizzosi.

Basterà un nonnulla per far scattare di rabbia i nati Ariete, specialmente domenica quando i toni nel focolare domestico diverranno accesi.