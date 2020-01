Inizia un nuovo fine settimana di gennaio. Scopriamo l'Oroscopo e le stelle con amore, lavoro e salute del 10 gennaio 2020.

Ariete: in amore in questa giornata dovrete tenere la distanza da piccoli problemi che potranno essere evidenti. C'è una scarsa vitalità. Nel lavoro arriva una notizia positiva che cambierà una situazione che era bloccata da qualche giorno.

Toro: per i sentimenti dal prossimo lunedì molte cose saranno più favorevoli. Sta per tornare un momento più sereno. Nel lavoro rimandate a domani o alla prossima settimana ogni tipo di incontro.

Gemelli: in amore situazione protetta, soprattutto per chi è stato lontano dalla persona amata. Nel lavoro se non sopportate più una situazione è probabile che dobbiate cambiarla.

Cancro: a livello amoroso organizzate fin da ora qualcosa di bello come un viaggio per recuperare il tempo perduto, è importante in questa fase. A livello lavorativo possono venire in mente buone idee da sfruttare, ma ci sarà sempre da andare contro a qualcuno.

Leone: situazione migliore in amore man mano che ci avviciniamo al 13 del mese, quando Venere non sarà più opposta.

Nel lavoro comincia a intravedersi la luce, anche se il momento di migliori opportunità arriverà da metà gennaio.

Vergine: in questa fase non avete molto tempo per stare con la persona che sta al vostro fianco, è il momento di cercare nuove emozioni. Nel lavoro spostamenti che possono aiutarvi anche in futuro.

Previsioni e oroscopo del 10 gennaio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti con la Luna dissonante tra oggi e domani le coppie che da tempo non si capiscono devono stare più attente. A livello lavorativo non state vivendo una situazione facile, rispetto all'anno scorso ci sono stati maggiori cambiamenti.

Scorpione: siate cauti in questa giornata perché la Luna porta maggiore distrazione. Nel lavoro ci sono delle dispute, qualcuno è contro di voi per questo motivo sentite necessità di dimostrare quanto valete.

Sagittario: in amore situazione che torna attiva, ma se c'è una disputa per motivi di gelosia dovrete essere cauti. Nel lavoro dovete ritrovare un po' di serenità interiore.

Capricorno: tutte le storie che non hanno motivo di andare avanti saranno chiuse. In questa giornata ci sarà una sorta di test per verificare la forza di una coppia. Nel lavoro contatti e accordi sono favoriti, è il momento giusto per fare delle scelte in vista del futuro.

Acquario: per i sentimenti momento interessante per le relazioni, ma soprattutto per gli incontri per coloro che sono single. A livello lavorativo novità e possibili cambiamenti di un progetto in corso d'opera.

Pesci: per i sentimenti Venere positiva porta maggiori vantaggi in tutte le relazioni che sono ancora vive. Nel lavoro se vi mostrate intolleranti, peggiorate le cose.

Arrivano però novità e nuovi contatti.