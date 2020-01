L'Oroscopo del 18 gennaio è pronto a rendere note le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali, relativamente a coloro che non hanno ancora l'anima gemella.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: potrete conquistare diverse persone, il vostro fascino vi renderà irresistibili e in grado di affrontare, senza problemi, qualsiasi situazione. Attenti solamente a qualche ex gelosa, non é mai il massimo dover gestire determinate situazioni.

Toro: gli astri vi sono favorevoli, tentate la fortuna e provate a chiamare una persona a cui tenete particolarmente.

Non é detto che riesca ma avete, senz'altro, buone possibilità.

Gemelli: avete provato a percorrere una strada fino ad ora sconosciuta. L'esito risulterà essere incerto, non pensate che sia tutto da buttare ma nemmeno che sia facile raggiungere il traguardo.

Cancro: provate e non demordete. Potreste essere soddisfatti di quello che avete trovato, non sottavalutate alcuni particolari che vi fanno storcere il naso. 'Chi vivrà vedrà', non lasciatevi andare a giudizi particolarmente affrettati.

Leone: siete abbastanza sereni ma non devono farvi perdere la pazienza.

Sarete fermi e diretti nel dire quello che pensate ad una determinata persona. Era tanto che volevate farlo e adesso è capitata l'occasione giusta.

Vergine: avrete la possibilità di conoscere una persona che tiene particolarmente a voi, almeno stavolta cercate di non perdere l'occasione di conoscerla meglio. Datele un'opportunità, potrebbe risultare una scelta azzeccata.

Bilancia: non siete dell'umore giusto per pensare a nuovi amori, non preoccupatevi e concentratevi su altre situazioni. L'amore tornerà ad essere protagonista nella vostra vita, siatene certi e cercate di non deprimervi troppo.

Scorpione: alcune situazioni che non avevate preventivato potrebbero emergere. Siate aperti ad un confronto che potrebbe portare a qualcosa di estremamente positivo.

Sagittario: non pensate che possa essere sempre divertimento e allegria, arriverà il momento che dovrete mettere 'la testa a posto'.

Non la prendete come una cosa negativa, é il normale corso della vita.

Capricorno: alcune nuove amicizie si stanno rivelando particolarmente 'pesanti'. State pensando seriamente di comunicarglielo, anche a costo di risultare brutali e troppo diretti.

Acquario: state tranquilli, non cercate cose che potrebbero rovinare il vostro umore. I sentimenti non vanno cercati con ostinazione, solamente la calma rende alcune situazioni appetibili e interessanti.

Pesci: siete intransigenti, ma non dovete per forza cominciare una storia che non vi convince in pieno. Non date retta a coloro che vorrebbero spingervi più in là del necessario.