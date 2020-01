Nel weekend dell'11 e 12 gennaio 2020 sul piano astrologico troveremo la Luna sostare in Leone, mentre Plutone, Saturno, il Sole, Mercurio e Giove stazioneranno nel segno del Capricorno. Marte proseguirà il suo moto in Sagittario, così come Venere rimarrà sui gradi dell'Acquario. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano permarrà nell'orbita del Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Scorpione e Cancro.

Umore 'flop' per Cancro

Ariete: impulsivi. Lo scontro tra i Luminari potrebbe 'stimolare' l'indole impulsiva dei nativi che, specialmente nell'ambiente professionale, non le manderanno certo a dire scatenando le ire dei colleghi.

Toro: distratti. Mercurio nell'affine Capricorno sarà 'bersagliato' dalla Luna leonina e ciò appannerà presumibilmente idee ed intenti in casa Toro, rendendoli oltremodo distratti durante lo svolgimento delle attività quotidiane.

Gemelli: briosi. Il duetto Luna-Marte in angolo conciliante favorirà, con ogni probabilità, il buonumore per i nati del segno che irradieranno con il loro sorriso le persone con cui avranno a che fare.

Cancro: malinconici. Le effemeridi del fine settimana non lasceranno probabilmente spazio alla spensieratezza, facendo 'viaggiare' i nativi verso ricordi lontani ma mai dimenticati.

Finanze 'top' per Leone

Leone: finanze 'top'. Da un lato lo Stellium di Terra 'spingerà' presumibilmente per lo stacanovismo professionale. Dall'altro Urano taurino - unito alla Luna nel segno - favorirà le entrate economiche per i nati del segno.

Vergine: fiacchi. Il bottino energetico in casa Vergine non sarà ai soliti livelli e i nativi dovranno, gioco forza, rimandare alcune incombenze a data da destinarsi.

Bilancia: stress. Tra lavoro e famiglia le urgenze quotidiane potrebbero risultare più del solito e, se i nativi si ostineranno ad ultimarle tutte ugualmente, lo stress farà capolino nel loro weekend.

Scorpione: oziosi. La voglia di darsi da fare questo fine settimana presumibilmente verrà meno per i nativi che, di conseguenza, preferiranno dedicarsi totalmente all'ozio, senza troppi sensi di colpa.

Sorprese per Sagittario

Sagittario: sorprese. Il fine settimana avrà buone chance di riservare succulente sorprese amorose per i nati del segno. Se in coppia il partner potrebbe fargli un regalo inaspettato, se single un invito stuzzicante sarà servito su un piatto di platino.

Capricorno: rallentamenti. Il settore professionale subirà probabilmente una battuta d'arresto questo weekend. Nulla di preoccupante perchè già da lunedì il mood cambierà in meglio.

Acquario: focosi. Venere nel segno non si 'curerà' dello Stellium e nemmeno dello scontro Luna-Sole rendendo i nati Acquario decisamente passionali nel menàge amoroso. Lavoro in stand-by.

Pesci: irrequieti. I nati del segno, già dal pomeriggio di sabato, potrebbero avvertire un senso di irrequietezza a causa delle molteplici asperità planetarie che non permetteranno alle loro ansie di allontanarsi spontaneamente.