Anche per il segno zodiacale della Bilancia ha avuto inizio un nuovo anno. Come andrà il periodo compreso tra l'1 ed il 31 gennaio 2019? Approfondiamo di seguito le previsioni delle stelle e degli astri sul lavoro, la salute ed il campo sentimentale, oltre ad alcuni suggerimenti per affrontare nel modo migliore il periodo e le settimane in arrivo.

Il mese di gennaio per la Bilancia

Per i nati sotto il settimo segno zodiacale il periodo inizierà sottotono, soprattutto per quel che riguarda la forma fisica.

Le prime due settimane del mese di gennaio non saranno semplici da gestire, è possibile che ci siano infatti delle crisi emotive. Evitate le tensioni in particolare nella parte centrale del mese, in questo modo potrete superare delle difficoltà. A livello amoroso è un momento di tranquillità, chi ha una storia può proseguirla e otterrà delle conferme, mentre chi è in cerca di una nuovo amore, dovrà aspettare periodi migliori.

Per quel che riguarda il settore professionale è possibile che nascano delle polemiche con i collaboratori, ma anche con i datori di lavoro.

Nel prossimo mese non mancheranno delle situazioni riguardanti dei cambiamenti e non sarà semplice ritrovare l'equilibrio, se non nella parte centrale del nuovo anno. Scopriamo nel dettaglio le stelle con lavoro e amore per tutti nati sotto il segno della Bilancia.

Oroscopo gennaio 2020: stelle su lavoro e sentimenti per la Bilancia

Come anticipato, non è un periodo particolarmente al top per quel che riguarda il lato sentimentale, ma neanche sottotono. Nonostante Saturno sia dissonante è possibile che nascano dei contrasti con la fine del periodo. Le coppie che sono in crisi da tempo, dovranno decidere cosa fare della propria relazione, qualcuno potrebbe anche pensare di porre fine ai contrasti. Alcune discussioni con il partner potrebbero nascere a causa di questioni riguardanti il settore economico.

Nel mese di febbraio bisognerà tirare le somme per comprendere quale relazione portare avanti per poter vivere bene a livello psicofisico. Le relazioni in bilico saranno infatti in fase di verifica.

Per quel che riguarda il settore professionale il 2019 si è concluso con dei rallentamenti anche a causa di Saturno pesante nel segno, per questo motivo si inizierà a rallentatore anche nel mese di gennaio. Non mancheranno i successi, ma ottenerli costerà molta fatica. Nella parte centrale del periodo è possibile che qualcuno senta dell'agitazione, dovrete prendere in considerazione una totale revisione delle situazioni. Nel prossimo mese sarà necessario essere prudenti soprattutto per quel che riguarda il settore economico, sarà importante evitare di fare spese eccessive.