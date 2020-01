Arriva una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Scopriamo e leggiamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci per la giornata di sabato 25 gennaio 2020.

Ariete: in questa giornata l'amore sarà protagonista, potrete recuperare e vivere delle belle emozioni. In campo professionale è possibile che rinnoviate degli accordi, fate attenzione se ci sono delle spese da affrontare.

Toro: a livello lavorativo ci sono delle strategie da mettere a punto per poter ottenere successo.

In particolare nel pomeriggio avrete bisogno di molta concentrazione. In amore, giornata interessante, le stelle sono favorevoli.

Gemelli: a livello salutare c'è un buon recupero. Per quel che riguarda il lavoro senza più opposizioni planetarie, potrete proseguire il vostro percorso. In campo amoroso è un periodo di ripresa.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata del 25 gennaio sarà ricca di novità soprattutto in campo sentimentale. Nel lavoro è possibile che giungano delle chiamate importanti e inaspettate.

Leone: in questa giornata a livello lavorativo dovrete fare attenzione al rapporto con i vostri collaboratori, potrebbero infatti nascere delle agitazioni. In amore è possibile che ci siano delle problematiche da dover risolvere.

Vergine: se desiderate fare un passo avanti verso una persona che a cui tenete particolarmente, questa è la giornata giusta per farlo. In campo professionale, con Giove e Saturno favorevole potrebbero esserci dei cambiamenti.

Astrologia e oroscopo di sabato 25 gennaio per i segni

Bilancia: è possibile che in questa giornata avvertiate della stanchezza, avete bisogno di relax. In campo professionale cercate di far chiarezza. Per quel che riguarda l'amore, sono favoriti gli incontri.

Scorpione: i nati sotto questo particolare segno, in questa giornata dovranno dosare la propria energia, in campo professionale potreste risultare insoddisfatti e stanchi.

In amore evitate di alimentare le polemiche.

Sagittario: in questa giornata mancherà energia per il segno del Sagittario. Cercate di non fare troppo soprattutto in campo professionale. Nel lavoro, provate a non discutere con i collaboratori. In amore, con la Luna in buon aspetto c'è una buona passionalità soprattutto nelle coppie.

Stelle del giorno per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: nella giornata del 25 gennaio ci sarà un buon recupero in campo professionale, arriveranno anche delle buone notizie. In campo salutare vi sentite più forti. Attenzione solo alle problematiche d'amore.

Acquario: cielo interessante per il segno, in amore vivrete delle buone sensazioni.

In campo lavorativo potrete ottenere molto, impegnandovi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, questa giornata sarà un po' agitata in campo sentimentale. A livello professionale arriveranno delle notizie che possono farvi ottenere dei risultati.