Inizia l'ultimo fine settimana del mese di gennaio 2020. Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche per le giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio relativamente all'amore, al lavoro e alla salute per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo e previsioni astrologiche per i segni zodiacali da Ariete a Vergine

Ariete: in questo weekend potrete fare dei progetti importanti in campo amoroso. Nel lavoro dovrete fare attenzione ad alcune situazioni, ma in ogni caso è un periodo di recupero.

Toro: nel fine settimana con la Luna dissonante dovrete prestare attenzione al campo professionale. In amore, è un buon periodo per fare degli incontri.

Gemelli: i nati sotto questo particolare segno vivono un momento di riprese in campo salutare. Nel lavoro, in queste giornate, troverete delle soluzioni a delle problematiche. In amore, in particolare nella giornata di domenica potrete vivere delle belle emozioni.

Cancro: sabato e domenica all'insegna delle novità, in particolare in amore. In campo professionale potrebbero arrivare dei nuovi progetti.

Leone: fine settimana sotto pressione. A causa di Sole e Luna opposti potrebbero nascere delle problematiche sentimentali. Nel lavoro cercate di non essere polemici in particolare sabato.

Vergine: per il sesto segno zodiacale, il weekend sarà positivo per quel che riguarda il recupero psicofisico. Domenica sarà una bella giornata per quel che riguarda l'amore. Nel lavoro, Giove e Saturno favorevoli favoriscono cambiamenti.

Astri e stelle del fine settimana per gli ultimi sei segni zodiacali

Bilancia: nel weekend cercate di riposare di più, avete bisogno di riposo. In amore sono in arrivo delle soluzioni a dei problemi per voi difficili da affrontare.

Scorpione: nel weekend, cercate di non creare problemi all'interno del rapporto di coppia. Domenica in particolare sarà una giornata ricca di nervosismi. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare come previsto.

Sagittario: nella giornata di domenica avrete della grande energia in campo amoroso. Nel lavoro, nel fine settimana potrete fare chiarezza.

Capricorno: momento di recupero in campo professionale, domenica potreste riscuotere un buon successo. In amore cercate di gestire le cose con maggiore attenzione.

Acquario: i nativi del segno, in queste giornate potrebbero avvisare un po' di stanchezza. In particolare nella giornata di domenica potrete vivere delle belle emozioni grazie alla positività di Mercurio, con la Luna ed il Sole. In campo professionale cercate di tenere a bada le tensioni.

Pesci: a livello professionale è il momento di impegnarsi al meglio per poter gettare le basi di un successo futuro in campo amoroso.

Soprattutto sabato la giornata sarà agitata, domenica vivrete invece delle buone sensazioni.