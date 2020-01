Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali. Come finirà il mese di gennaio? Scopriamo le stelle e l'oroscopo con amore, salute e lavoro per la giornata di lunedì 27 gennaio 2020.

Previsioni e oroscopo per i segni zodiacali

Ariete: in campo amoroso è probabile che in questo inizio settimana viviate delle tensioni, piccole ansie che saranno superate nei prossimi giorni, grazie anche alla luna nel segno. In campo professionale non mancano delle nuove idee che avete voglia di sviluppare al più presto.

Toro: in questa giornata i nati sotto questo particolare segno vivranno un momento di buona energia. In campo professionale evitate di prendere delle decisioni con troppa enfasi. In amore potrete ritrovare serenità.

Gemelli: vi sentite più forti a livello salutare, la situazione migliora. Nel lavoro sono in arrivo delle soluzioni che attendete da tempo. Otterrete delle rivincite. In campo sentimentale ci saranno dei cambiamenti riguardanti le coppie.

Cancro: a livello salutare evitate di stressare troppo il fisico facendo troppe cose contemporaneamente.

Nel lavoro potrebbero sorgere delle complicazioni, ma semplici da risolvere. In campo sentimentale in arrivo delle piccole passioni.

Leone: in campo professionale, in questa giornata di fine gennaio, potrete risolvere dei vecchi problemi. Vi sentite forti e pronti a agire. In amore momento di ripresa, ma cercate di non mettervi in situazioni che potrebbero crearvi agitazione.

Vergine: i nati sotto il sesto segno zodiacale, in campo lavorativo è probabile che si trovino di fronte a degli accordi da concordare e pianificare.

Cercate di non esporvi troppo, ma aspettate la fine della settimana. In amore, con la Luna dissonante alcune questioni con il partner potrebbero provocare delle tensioni.

Astrologia del 27 gennaio

Bilancia: momento tranquillo per l'oroscopo del segno, sentite di voler stare lontani da polemiche e tensioni. In campo professionale evitate di accettare dei compromessi, siate favorevoli anche a nuove posizioni.

In amore cercate di controllare le parole.

Scorpione: l'Oroscopo del segno per quel che riguarda la giornata del 27 gennaio è favorevole, soprattutto in campo sentimentale. Sarà infatti possibile per voi fare degli incontri, vi sentite forti e vitali. Nel lavoro è possibile che qualcuno decida di chiudere dei progetti.

Sagittario: la situazione in campo professionale in questo momento è da tenere sotto controllo. Cercate quindi di non accettare troppe situazioni da gestire, in questo modo potrete mantenere una situazione tranquilla. In amore è possibile che nascano delle problematiche con il partner, dovrete impegnarvi al meglio per risolverle senza far crollare l'equilibrio raggiunto negli ultimi tempi.

Stelle giornaliere per gli ultimi segni

Capricorno: dopo il momento al top della forma fisica delle scorse giornate, quella di lunedì 27 settembre sarà una giornata sottotono a livello fisico, vi sentirete infatti stanchi. In campo lavorativo evitate di rimandare delle situazioni che potrete risolvere in queste giornate. In amore, dovrete tenere sotto controllo il nervosismo che potrebbe sfociare in particolare in serata.

Acquario: come le precedenti giornate, anche in questa potreste avvisare della stanchezza. In amore però vivrete una bella giornata, in mattinata non mancherà l'energia per affrontare e vivere delle belle emozioni con il partner.

Con Mercurio nel segno sarà possibile fare dei progetti.

Pesci: possibile confusione in campo amoroso, cercate di comprendere al meglio le intenzioni del partner. Nel lavoro è possibile che dobbiate fare delle scelte, riflettete bene prima di dare una risposta definitiva.