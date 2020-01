L'anno 2020 ha avuto inizio anche per il segno dello Scorpione. Come andrà questo periodo compreso tra l'1 ed il 31 gennaio per tutti i nati sotto questo segno zodiacale? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo e le stelle relativamente al campo lavorativo, sentimentale e salutare.

Il 2020 inizia per questo segno leggermente in tensione a causa dell'opposizione di Urano, già da qualche tempo.

Astri e stelle del mese di gennaio per lo Scorpione

A livello salutare potrete avvisare dei momenti di stress, in particolare nella terza settimana del periodo, situazione nata nell'ultimo mese.

Molte saranno le responsabilità che vi saranno assegnate, dovrete essere in grado di dividere al meglio i compiti per comprendere come affrontare le diverse situazioni. Con Venere che inizia un transito favorevole, nella seconda settimana del periodo riuscirete a recuperare a livello salutare. Qualcuno potrà anche decidere di iniziare delle cure e non mancheranno delle opportunità in più con il concludersi del mese. Ci sarà una ripresa a febbraio, quando vi sentirete più forti e vitali, anche se non mancheranno momenti di nervosismo.

A livello sentimentale si potrà fare delle nuove conoscenze, il cielo favorisce i single del segno, che sono in cerca dell'anima gemella da tempo. Le relazioni che vivono da tempo un momento di crisi, potranno ritrovare una stabilità e delle soluzioni per ripristinare l'equilibrio del proprio rapporto. A livello lavorativo le previsioni sono favorevoli per i giovani, i quali potrebbero trovare una prima occupazione. Scopriamo nel dettaglio le stelle con l'amore ed il lavoro dello Scorpione.

Oroscopo gennaio 2020: lavoro e sentimenti per lo Scorpione

Come anticipato, in campo lavorativo le stelle saranno dalla vostra parte potete fare delle scelte e iniziare dei nuovi progetti: riuscirete così a ritrovare un po' di stabilità persa negli ultimi tempi. Con la fine del mese bisognerà però prestare attenzione, perché potrebbero esserci degli intoppi.

A livello collaborativo cercate di mantenere la calma, perché qualcuno potrebbe anche farvi innervosire. Ci saranno delle conferme che vi renderanno positivi. Anche a Febbraio, Urano continuerà ad essere i opposizione e questo genererà disagio.

A livello sentimentale, a causa di alcune situazioni economiche da ripristinare, il rapporto potrebbe vivere delle giornate agitate. Se avete concluso una relazione, evitate di tornare sui vostri passi altrimenti il problema potrebbe ritornare. Nel prossimo mese sarà possibile fare degli incontri interessanti, potrete così vivere un momento di ripresa per quel che riguarda le emozioni.