Le previsioni astrologiche del 15 gennaio ci informano sull'andamento lavorativo e professionale di tutti i segni dello zodiaco. Cancro vorrà far valere le proprie idee, Toro dovrà essere molto pragmatico.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non è un grande momento dal punto di vista lavorativo. Cercate un aiuto da persone che possano migliorare il vostro attuale stato professionale. Siate umili ma allo stesso tempo non mettete 'la testa sotto la sabbia'.

Toro: non sempre tutto quello che accade in ambito lavorativo vi soddisfa, se volete raggiungere degli obiettivi dovete essere intelligenti e fare 'buon viso a cattivo gioco'.

Il lavoro è troppo più importante delle vostre simpatie e delle vostre antipatie.

Gemelli: siete pessimisti riguardo ad alcune faccende lavorative, non abbiate pregiudizi e intervenite solamente se ritenete che le situazioni lo consentano. Molto probabilmente si risolverà tutto in una 'bolla di sapone'.

Cancro: i vostri superiori vi potranno chiedere chiarimenti su alcune decisioni prese, non abbiate timore di affrontare la discussione e portate avanti le vostre idee. Tenete i nervi ben saldi e non fate mai mancare il rispetto e l'educazione.

Leone: potrebbe essere il giorno in cui sarete professionalmente più soddisfatti. Un progetto che aveva dato del filo da torcere ad alcuni vostri colleghi sarà da voi brillantemente portato a termine. Non 'cullatevi sugli allori' ma godetevi il momento favorevole.

Vergine: alcune pratiche vanno chiuse molto rapidamente, altre possono attendere. Createvi una vostra organizzazione mentale e decidete quali sono le priorità. Non tutti apprezzeranno il vostro modo di fare ma risulterà molto efficace.

Bilancia: oggi l'aspetto lavorativo sarà centrale nella vostra giornata, avete deciso qualcosa che potrebbe cambiare 'le carte in tavola'. Parlatene con qualche collega particolarmente vicino e poi salite 'ai piani alti' per esporre la vostra idea.

Scorpione: è da tempo che pensavate ad un progetto stimolante, é arrivato il momento di metterlo in pratica.

Non sarà semplicissimo da portare a termine ma nemmeno impossibile viste le vostre enormi doti professionali.

Sagittario: la giornata non andrà nel verso in cui vi auguravate, tenete a bada gli istinti e attendete tempi migliori. A volte è bene fare il proprio compito, senza rimanere invischiati in inutili polemiche.

Capricorno: a volte tendete ad addossare ad altri i vostri demeriti, cercate di cambiare questo atteggiamento infantile o ne potreste subire delle conseguenze. Riconoscere i propri errori è sempre sinonimo di intelligenza.

Acquario: abbiate la forza e il coraggio di non fermarvi mai. Alzate di continuo quell'asticella che possa rendere la vostra vita lavorativa sempre stimolante e piena di soddisfazioni.

Pesci: colleghi e superiori vi stimano particolarmente, fate di tutto per non far cambiare loro opinione, se avete bisogno di qualche aiuto non siate titubanti e chiedetelo.

Siate generosi e questo vi ripagherà.