Le previsioni zodiacali di febbraio ci informano sull'aspetto amoroso dello Scorpione e sul suo rapporto con gli altri segni. Sarà buona l'intesa con il segno dell'Ariete e con i segni del Toro e del Leone. Difficoltà, invece, con la Vergine e il Sagittario.

Lo Scorpione e i segni con cui avrà sintonia

Con l'Ariete il rapporto si baserà molto sul lato passionale. Ci saranno notevoli discussioni, ma saranno molto intense le riappacificazioni. La coppia funzionerà bene grazie alle forti caratteristiche caratteriali.

Toro: il rapporto sarà incentrato sulla forte passione di entrambi, l'unione risulterà essere duratura. L'importante sarà tenere a freno l'eccessiva possessività. Con i Gemelli si instaurerà un rapporto imperniato sul desiderio e l'attrazione fisica. Tutto funzionerà se uno dei due non prenderà una strada troppo pericolosa. Il rapporto con il Cancro sarà durevole, i due segni si somigliano molto e potranno diventare complementari su alcune divergenze emozionali. L'amore con il Leone risulterà essere carico di passione e attrazione, il continuo ardore provocherà delle liti furibonde.

Tutto passerà grazie all'enorme sentimento presente nella relazione. Con la Bilancia il rapporto sarà buono. Le eccessive emozioni, e i relativi rischi, di cui sarà protagonista lo Scorpione saranno sedati e ammorbiditi, consentendo così al rapporto di trovare un proprio equilibrio. Con il Capricorno la relazione risulterà essere molto equilibrata, a parte alcune schermaglie iniziali tutto funzionerà nella maniera dovuta.

Entrambi si prenderanno cura in maniera approfondita dell'altro. Con i Pesci sarà un connubio quasi perfetto. Lo Scorpione troverà riparo e conforto nella relazione. Il rapporto durerà a lungo e arricchirà sentimentalmente la coppia.

I segni con poca intesa sentimentale

Con la Vergine la relazione nascerà sotto buoni auspici ma sarà un 'fuoco di paglia'. La gelosia e la possessività dello Scorpione soffocheranno il sentimento e finiranno per influenzare negativamente il rapporto.

L'unione tra a una coppia del segno dello Scorpione sarà praticamente invivibile. Tutto si baserà sull'eccessiva gelosia e sull'incapacità di sopportare le debolezze dell'altro. Ci sarà tanta passione che, però, non porterà da nessuna parte. Con il Sagittario sarà presente un iniziale feeling che ben presto si trasformerà in continue discussioni. L'allegria e l’intraprendenza, a lungo andare, non renderanno interessante la relazione per lo Scorpione.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Acquario: l'innamoramento dello Scorpione verso questo segno sarà forte ma di breve durata. Troppo istinto e troppe emozioni finiranno per nuocere ad un rapporto duraturo. Le caratteristiche della coppia sono talmente diverse per pensare che tutto potrà funzionare senza problemi.