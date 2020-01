L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di martedì 14 gennaio approfondisce le sensazioni a due basandosi sulla presenza di Luna in Vergine. Il transito dell'astro d'argento in casa astrologica sesta potrebbe sprigionare anche un modo di amare troppo razionale e a tratti insicuro. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Sensazioni positive nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: la vicinanza di Venere si fa sentire e in sinergia con Nettuno dai Pesci l'amore acquista quota e diventa più romantico.

Una vena di malinconia viene gettata dagli astri presenti in Capricorno che non avviano un cambiamento benefico e limitano un dialogo risolutivo. A breve Mercurio vi aiuterà a sbloccare alcune situazioni ancora non risolte.

Toro: ottimi gli influssi lunari dalla Vergine, che aprono la mente a nuovi cambiamenti innovativi per la coppia. Potreste apparire freddi nei confronti della persona amata, ma questo atteggiamento è causato solo da una grande paura di soffrire.

Gemelli: attenzione a non utilizzare troppo la logica, soppesando il rapporto di coppia con preoccupazione e razionalizzando le emozioni.

Luna in dissonanza agisce come un riflettore sulle vostre insicurezze e potreste lasciarvi prendere da timori infondati.

Cancro: timidi e irrequieti, avrete bisogno di essere incoraggiati dal partner poiché siete alla ricerca di maggiori conferme. Più propensi a impegnarvi per la persona amata poiché spinti dal bisogno di sentirvi utili, supererete le diffidenze e potrete aprirvi a vivere l'amore in modo libero.

Leone: Luna è passata nel domicilio astrologico adiacente e influisce sull'amore, rendendo le sensazioni più controllate e riservate. Ricercherete quindi maggiore complicità nel partner, proprio per sentirvi più sicuri e potervi così liberare dalle ansie e dalle paure.

Vergine: Luna nel segno crea un buon connubio tra intuizione e sentimento. Più concreti grazie alla presenza dell'astro d'argento, sonderete il terreno amoroso in modo molto approfondito, soppesando anche il più piccolo dettaglio.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alti e bassi animano la sfera amorosa in modo un po' malinconico. Avete bisogno di apportare i giusti cambiamenti, per arginare alcune difficoltà che pesano sul rapporto. Riuscirete a farlo assumendo un atteggiamento più conciliante nei confronti della persona amata.

Scorpione: Luna manda le sue influenze nell'amore di coppia, che diventa più introspettivo e profondo. Amorevoli ed efficienti, vi catapulterete nella storia con slancio dando un aiuto concreto al partner. Al tempo stesso, riuscirete ad illuminare la sfera amorosa con maggiore slancio.

Sagittario: avrete la sensazione di dare troppo e non ricevere nulla in cambio dalla persona amata. Cercate di chiarire bene ciò che desiderate dall'amore di coppia e parlatene apertamente con il partner.

Otterrete soddisfazione da tutto ciò.

Capricorno: più comunicativi e coscienti delle sensazioni che provate, grazie a Mercurio che incrocia le sue energie con Luna potrete esprimervi al meglio e aprire il cuore con la persona amata. Gli astri presenti nel segno danno un valido aiuto, trasmettendo informazioni utili per progredire.

Acquario: l'astro venusiano si è trasferito nel domicilio prossimo al vostro ma non vi abbandona del tutto. Potrete contare anche sull'aiuto salvifico di Urano che dal Toro, fa vivere la storia amorosa approfondendo maggiormente le emozioni nel presente.

Pesci: Venere entra nel segno e intriga con il suo fascino sensibile.

Congiungendosi con Nettuno, le emozioni volano e raggiungono livelli mai toccati prima. Attenzione solo a un'opposizione lunare che potrebbe sprigionare noie e pettegolezzi fastidiosi per la coppia.