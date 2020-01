Le previsioni astrologiche di febbraio ci informano sulla sfera sentimentale del Sagittario e del suo rapporto con gli altri segni zodiacali. Sintonia con i segni dell'Acquario, dei Gemelli e del Toro. Differenze caratteriali, invece, con la Vergine e con lo Scorpione.

Il Sagittario e i segni con cui avrà sintonia

Con l'Ariete ci sarà una buona sintonia, la coppia non si annoierà certamente e ognuno concederà la libertà necessaria all'altro. I piccoli screzi che si verificheranno saranno superati facilmente.

Con il Toro il rapporto sarà ottimo. Entrambi avranno una buona vita sociale e saranno molto in sintonia sulla visione della relazione. La coppia potrebbe durare parecchio e non avrà grosse turbolenze interne. Con i Gemelli sarà una buona unione, tanti i punti in comune e le caratteristiche similari, sia positive che negative. La relazione sarà duratura e la coppia si sosterrà a vicenda anche in età avanzata. La passione travolgerà positivamente la storia con il Leone, funzionerà tutto alla perfezione se quest'ultimo concederà la libertà necessaria al partner dell'altro segno.

Risulterà essere un rapporto intrigante.

Buona l'intesa con la Bilancia, i due segni si troveranno a meraviglia. Con la Bilancia il feeling sarà molto interessante, il rapporto risulterà essere soddisfacente e armonioso. Il forte sentimento prevarrà su qualche discussione presente nella coppia. Un rapporto tra due nati nel segno del Sagittario risulterà essere vincente. La voglia di vivere in maniera pacata e la ricerca di libertà costituiranno alcuni degli elementi che renderanno durevole la relazione.

Con l'Acquario, la coppia funzionerà. La sintonia risulterà ottima, soprattutto perché l'uno tenderà a rispettare gli spazi dell'altro. Il romanticismo sarà un altro elemento fondante dell'unione.

I segni con cui ci saranno dissonanze

Con il Cancro non sarà una combinazione vincente. I due segni si attraggono maggiormente come amici che come amanti. Superficialità e litigi saranno alla base della relazione.

Vergine: il rapporto con il partner di questo segno risulterà poco durevole. Si verificheranno dei momenti di esaltazione, misti a momenti di mestizia e noia. I caratteri saranno troppo diversi per non avere problemi futuri. Con lo Scorpione la sintonia iniziale verrà presto sostituita da una apatia di fondo dovuta alle differenti vedute dei due segni. Lo Scorpione tenderà a ricercare più i particolari, mentre il Sagittario vivrà l'amore in maniera più superficiale.

Capricorno: l'amore tra i due segni risulterà molto complesso, sarà più facile che tra i due nasca una bella amicizia. In caso di relazione sentimentale prevarrà una visione pessimistica della vita, molte giornate rischieranno di essere riempite dalla noia. Il rapporto con i Pesci sarà costellato da punti interrogativi. Saranno troppe le divergenze che dovrebbero essere appianate per consentire un corretto funzionamento della coppia.

Autonomia e pressante richiesta di attenzioni saranno elementi che poco si sposeranno e renderanno il rapporto perennemente a rischio.