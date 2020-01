Sabato 18 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna transitare in Scorpione, mentre il Sole, Giove, Plutone e Saturno sosteranno sui gradi del Capricorno. Mercurio permarrà nel segno dell'Acquario come Marte che proseguirà il suo domicilio in Sagittario ed Urano che continuerà la sua sosta in Toro. Infine Venere e Nettuno saranno sui gradi dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Pesci, meno rosee per Cancro e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: intuitivi. I nativi quest'oggi potranno vantare presumibilmente eccellenti doti intuitive che li aiuteranno ad avanzare velocemente verso il raggiungimento dei loro obiettivi lavorativi.

2° posto Pesci: acquisti. Malgrado il settore economico in casa Pesci non sia particolarmente florida quest'oggi, i nativi vorranno concedersi un acquisto tanto agognato quanto superfluo.

3° posto Bilancia: lavoro 'top'. Le vicende professionali potrebbero avere una marcia in più e la giornata sarà decisiva anche per chi tra i nativi vorrà chiarire un malinteso coi capi aziendali.

I mezzani

4° posto Vergine: entrate extra. Oggi i nati Vergine avranno buone chance di ricevere un introito economico inaspettato che incrementerà il bilancio finanziario, a patto che tali denari non vengano scialacquati come suggerisce il duetto Saturno-Urano nel loro Elemento.

5° posto Gemelli: incontri. Sabato in cui i nati del segno potrebbero fare nuove interessanti conoscenze che, grazie all'intraprendenza che metteranno in campo, diverranno presumibilmente appassionanti flirt.

6° posto Leone: relax. Una giornata dove i nati del segno avvertiranno il desiderio di staccare la spina dalla quotidianità per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Acquario: pomeriggio 'top'. 24 ore in crescendo dove ad una mattinata imbronciata e lunatica seguirà presumibilmente una seconda parte del sabato più appassionante nel menàge di coppia.

8° posto Capricorno: testardi. Sarà un'ardua impresa far mutare opinione ai nativi quest'oggi, tanto che le persone con cui avranno a che fare li lasceranno 'cuocere nel loro brodo'.

9° posto Toro: straniti. L'ambiguo atteggiamento sopra le righe di un collega potrebbe far storcere il naso ai nati Toro che preferiranno rimanere in silenzio evitando di esternare le loro perplessità.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: finanze 'flop'. Il settore economico necessiterà di un'accurata revisione questo sabato in casa Ariete, in quanto tra uscite ed entrate i conti potrebbero essere scivolati sul colore rosso.

11° posto Cancro: silenziosi. Il loro mood abbottonato non passerà di certo inosservato ma, fortunatamente, il loro limitare al massimo le comunicazioni gli eviterà qualche spiacevole gaffe.

12° posto Sagittario: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno potrebbe essere ai minimi livelli rendendo i nativi poco di compagnia, tanto che anche l'amato bene non perderà tempo nel 'bacchettarli'.